Демократи і республіканці у Сенаті говорять про готовність шукати згоди для ухвалення допомоги Україні

У п’ятницю, 9-го лютого, після подолання напередодні першої процедурної перешкоди Сенат CША продовжив роботу над пошуком компромісу, що відкрив би дорогу до ухвалення пакета допомоги Україні. Очікується що законодавці засідатимуть до пізнього вечора.

Однак оглядачі попереджають, що дорога до остаточного голосування пакета закордонної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню може бути ще звивистою і довгою.

Раніше республіканці заявляли, що вони не ухвалять допомогу Україні, якщо спершу не буде узгоджено план дій щодо впорядкування південного кордону США з Мексикою. Але у четвер на процедурному голосуванні ці законопроєкти було вирішено розглядати окремо.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що усунення важливої процедурної перешкоди для голосування за додаткову допомогу було «важливим першим кроком», і зараз відновиться обговорення пропозицій з республіканцями.

«Зараз ми відновлюємо обговорення пропозицій. Якщо ми не досягнемо згоди щодо часу, ми проведемо наступне голосування щодо продовження розгляду приблизно о 19:00 сьогодні», – сказав Шумер.

Як зауважують оглядачі консервативного телеканалу Fox News зараз Сенат «готується до того, що обіцяє бути тривалими дебатами із потенційними сесіями у вихідні та голосуваннями вночі».

Посилаючись на помічників членів Сенату, журналісти Fox News кажуть, що Сенат, зв’язаний процедурними правилами, що визначають час голосування, може провести наступне голосування в будь-який час між п’ятницею ввечері та вівторком.

Але, як сказав Шумер, він сподівається, що «колеги-республіканці працюватимуть із нами, щоб досягти згоди щодо поправок, щоб ми могли рухатись вперед». Демократи, з його слів, налаштовані позитивно і готові до пошуку компромісу.

«Демократи готові розглядати обґрунтовані поправки. І ми це неодноразово демонстрували. Тим не менш, Сенат продовжить працювати над цим законопроєктом, доки робота не буде виконана», – сказав Шумер.

Мітч Макконнелл, лідер республіканців У Сенаті, заявив, що ухвалення законопроєкту є у прямих інтересах Сполучених Штатів.

Він заявив про готовність республіканців працювати над важливим законопроєктом, який «протистоїть російській агресії проти Заходу, терору проти Ізраїлю та американських сил, що його підтримує Іран, а також проти зростаючої агресії Китаю».

Також, за словами Макконнела, нинішній законопроєкт вже має пропозиції внесені республіканцями, які посилять перевірку наданої допомоги та вимагатимуть чіткої стратегії щодо України, від адміністрації Байдена.

«Завдяки республіканцям у Сенаті, документ вимагає від президента викласти стратегію та конкретні цілі нашої підтримки України. Також він переводить 4 мільярди доларів із прямої бюджетної підтримки Києву на інвестиції в безпеку. І він повністю фінансує спеціального інспектора в Україні. Що ще більше – розширить і так безпрецедентну перевірку американської допомоги», – сказав Макконнел.

Щоб проголосувати законопроєкт, який передбачає виділення 60,1 мільярда доларів для України, 14,1 мільярда доларів для Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних конфліктах, сенатори спочатку мають провести дебати та розглянути низку поправок. Після цього, документ відправиться на розгляд Палати представників.

Як повідомляв Голос Америки, з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року законодавці схвалили понад 110 мільярдів доларів для допомоги Україні, але Конгрес не прийняв жодної значної допомоги Києву після того, як республіканці взяли під контроль Палату представників у січні 2023 року.