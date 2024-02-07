Життєво важливо, щоб Конгрес США погодився на продовження підтримки України. План Б не розглядається – Столтенберґ і Салліван

7 лютого у Брюсселі представники країн НАТО обговорили підготовку до Вашингтонського саміту, що триватиме у липні, зокрема, питання України та зростаючого виклику від Китаю. Підтримка України для союзників – “це не благодійність, це в інтересах нашої власної безпеки”, – сказав, коментуючи зустріч, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

“Перемога Росії послабить нас і надихне не лише Москву, а й Китай, Іран та Північну Корею, – сказав генсек альянсу. – Тому це важливо для безпеки Європи та безпеки Америки. Витрачаючи частину наших військових бюджетів, ми допоможемо Україні знищити значну частину боєздатності Росії”.

Столтенберґ наголосив, що Європа та Північна Америка роблять важливий внесок у збереження свободи України.

Він також висловив сподівання на рішучу підтримку України, оскільки почув відповідні запевнення від лідерів Конгресу під час свого візиту до Вашингтона минулого тижня.

“Життєво важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів погодився на продовження підтримки України найближчим часом і зобов’язав усіх союзників виконувати свої зобов’язання”, – сказав Столтенберґ.

Джейк Салліван, радник Білого дому з питань національної безпеки, який виступив перед журналістами разом із Єнсом Столтенберґом, зауважив:

“У Конгресі ви бачили багато суперечок, і я не збираюсь вдаватись у подробиці цього, зокрема стоячи тут, у Брюсселі. Але я скажу наступне: навіть за останні 24 години ви бачили значну кількість республіканців, які вийшли і сказали, що незалежно від того, що станеться, нам потрібно просувати пакет підтримки для України. Як президент Байден говорив вчора, можна вирішити будь-які перешкоди, які можуть бути у проекті, який було подано цього тижня. І ми маємо намір дійти до моменту, коли цей пакет пройде як у Сенаті, так і в Палаті представників, аж до того як він опиниться на столі президента для підпису”.

За його словами, немає альтернативи тому, щоб Сполучені Штати “вступили в справу і забезпечували необхідний рівень ресурсів для української артилерії, систем протиповітряної оборони та інших можливостей, які їм потрібні”. При цьому час має важливе значення, наголосив Салліван. “Ми віримо, що все ще можемо і будемо це робити”, – запевнив посадовець.

Столтенберґ також додав: "Світ став небезпечнішим, але НАТО став сильнішим, з більшими силами та збільшеними інвестиціями в оборону".

Президент Росії Володимир Путін, за його словами, "розраховував на розкол цього альянсу". "Але сьогодні ми знову почули повну єдність, як і ступінь інтенсивності цієї єдності, яка ні на трохи не послабилася", - каже очільник альянсу.

"План Б" щодо України не розглядається

Журналісти у Брюсселі запитували, який є "план Б" за умови відсутності американської допомоги. На це Джейк Салліван відповів:

"Ми не зосереджені на плані Б. Ми зосереджені на плані А - на прийнятті двопартійного пакету підтримки для України, який забезпечить інструментами та можливостями, які їй потрібні, щоб продовжити ефективний захист і повернути території, які зараз окупувала Росія".

Єнс Столтенберґ додав зі свого боку, що НАТО також не розглядає "План Б", очікуючи прийняття рішення від Конгресу США про додаткову підтримку для України.