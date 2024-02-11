Трамп “заохотив” би Росію робити все, що їм заманеться, проти країн НАТО, які замало витрачають на оборону. Білий дім назвав це "безглуздим"

Колишній президент та ймовірний кандидат на цьогорічних президентських перегонах від Республіканської партії США Дональд Трамп посилив свої нападки на північноатлантичний альянс у суботу, 10 лютого, заявивши, що бувши президентом, попередив союзників по НАТО, що він “заохочуватиме” Росію “робити все, що їм в біса заманеться” проти членів НАТО, які за правилами альянсу недостатньо витрачають на оборону.

Виступаючи на передвиборчому мітингу в місті Конвей, штат Південна Кароліна, Трамп згадав історію, яку він вже розповідав раніше, щодо неназваного лідера однієї з країн НАТО, який вступив у суперечку з Трампом через його погрозу не захищати членів альянсу, які не виконують зобов’язань в межах НАТО щодо витрат на оборону, повідомляє агентство AP.

“Один із президентів великої країни підвівся і сказав: “Тобто, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви захистите нас?”, — сказав Трамп, слова якого цитує видання The Washington Post. “Я сказав: “Ви не заплатили. Ви порушник”. Він сказав: “Так, припустимо, що це сталося”. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм в біса заманеться”.

Білий дім різко розкритикував цю заяву колишнього президента, зазначивши, що вона є “жахливою і безглуздою” та шкодить національній безпеці США.

“Завдяки досвідченому керівництву президента Байдена, НАТО зараз є найбільшим [за розміром] і найбільш життєво важливим за всю історію”, — заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс, якого цитує видання The Hill. “Заохочувати вбивчі режими до вторгнення до [країн] наших найближчих союзників є жахливим і безглуздим — і це ставить під загрозу національну безпеку США, всесвітню стабільність та нашу економіку вдома”.

“Замість того, щоб закликати до воєн і сприяти божевільному хаосу, президент Байден продовжуватиме зміцнювати американське лідерство та відстоювати наші інтереси національної безпеки, а не [виступати] проти них”, - додав Бейтс, слова якого наводить видання The New York Times.

У 2014 році, після того, як Росія анексувала Кримський півострів, члени НАТО погодилися припинити скорочення витрат, до якого вони вдалися після закінчення холодної війни, й поступово до 2024 року досягти рівня витрат на оборону, еквівалентного 2% свого річного ВВП, нагадує AP. Станом на 2022 рік, згідно з даними НАТО, сім із 31 країни-члена альянсу виконують це зобов’язання — порівняно з трьома у 2014 році.

Під час суботнього мітингу в Південній Кароліні Трамп також виступив проти законопроєкту Сенату про допомогу іноземним державам, включно з Україною, заявивши натомість, що США повинні “дати це їм як позику”, зазначає видання The Hill.

Раніше того ж дня Трамп закликав припинити допомогу іноземним державам без “без «прив'язок»” або конкретних умов, зазначає AP.

“Відтепер і на майбутнє, ви слухаєте, Сенат США (?), ніякі гроші у формі іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країгі, якщо їх не надано у вигляді позики, а не простого подарунку”, — написав Трамп великими літерами у своїй соціальній мережі.

Він додав, що гроші можуть бути позичені “на надзвичайно гарних умовах”, без відсотків і без конкретної дати повернення. Але він також додав, що у разі якщо країна, якій надано позику, виступить проти США або ж збагатиться у майбутньому, “позику буде виплачено, а гроші повернено Сполученим Штатам”.

Як нагадує The Hill, у п’ятницю, 9 лютого, Сенат проголосував за просування у процесі ухвалення пакета фінансової допомоги для України та Ізраїлю загальною сумою 95,3 мільярда доларів.

Цей пакет було висунуто після того, як провалилася двопартійна угода щодо іноземної допомоги разом з реформою безпеки кордонів. Трамп був причетний до провалу цієї угоди, адже він виступав різко проти неї.

Тим часом як серед союзників Америки в Європі, так і у самих США існує неабияке занепокоєння, що потенційне переобрання Трампа президентом може ускладнити трансатлантичні відносини та поставити під загрозу єдність й саме існування НАТО.

Як нагадує видання The Hill, у грудні 2023 року Конгрес США ухвалив закон, згідно з яким президенту заборонено односторонньо погоджувати вихід США з НАТО без схвалення двома третинами голосів Сенату.