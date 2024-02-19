Євросоюз готує санкції у зв’язку зі смертю Навального – Бербок

Євросоюз готує нові санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального у в’язниці, повідомила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Російська жорстока агресивна війна проти України – це не лише війна проти України, але й проти свободи у Європі та світі і також проти свободи в Росії. Ми вже бачили в Росії, і не лише перед 24 лютого, два роки тому, жорстоке насильство, з яким російський президент (президент РФ Володимир Путін – ред.) репресує своїх громадян, які виходять на вулиці за свободу, які хочуть відстоювати свободу на виборах, які хочуть мати свободу слова в газетах чи на новинних порталах", – сказала Бербок.

Вона додала, що саме тому Євросоюз протягом останніх двох років вже запроваджував санкції у відповідь на масові порушення прав людини в Росії, "а також у зв’язку з довільними арештами, які мали місце".



"І у світлі цієї системи санкцій смерть Олексія Навального, звичайно, не тільки продовжуватиме нас турбувати, але ми також будемо ініціювати подальші санкційні заходи з цього приводу", –заявила глава німецького МЗС.

Вона повідомила, що дружина російського опозиціонера Юлія Навальна долучиться 19 лютого до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

"Сьогодні ми будемо говорити з дружиною Олексія Навального і продовжимо це робити в найближчі місяці", – сказала міністр.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань. Після цього повідомлення у Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті. У багатьох російських містах місцеві жителі почали приносити квіти до пам’ятників ув’язненим.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.

Речниці політика Кіра Ярмиш 17 лютого повідомила, що у Слідчому комітеті відмовилися видавати тіло Навального родичам, доки не завершиться перевірка. За словами координатора в кримінальних справах правозахисного проєкту "ОВД-Инфо" Єви Левенберг, перевірка може тривати до 30 днів. При цьому в "ОВД-Инфо" уточнили, що тіло можуть не повертати і довше: "Окрім перевірки є розслідування справи, і в його рамках рішення про видачу тіла ухвалює лише орган, який проводить перевірку".