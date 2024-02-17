Росіян затримують за квіти пам'яті Навального, експерти заявляють про необхідність допомоги Україні і політв’язням Росії

Команда, адвокати і сім'я Олексія Навального намагаються отримати його тіло після повідомлень про смерть російського політика у в'язниці. Матері померлого не вдалося знайти його наразі у морзі, куди вона разом з адвокатом звернулися 17-го лютого.

Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила, що 16 лютого Навальному “раптово стало погано після прогулянки” і медики “не змогли його реанімувати”. Натомість журналіст-розслідувач Христо Грозев вказує, що представники адміністрації назвали різні причини смерті політика.

Шквал міжнародних реакцій на цю смерть прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав “шаленими заявами” і одразу заявив, що “жодних доказів проти Росії [про причетність до смерті Навального] немає”.

Повідомлень про масові протести у Росії з приводу раптової смерті наразі не фіксується, але люди виходять покладати квіти на його честь біля посольств Росії за кордоном, а також до пам'ятників жертвам репресій усередині країни.

Британський телеканал Sky News повідомляє, що "майже 300 людей були затримані у восьми містах Росії" після того, як вони прийшли покласти квіти на знак пам'яті про загиблого Олексія Навального.

Канал посилається на дані ОВД-Інфо, групи моніторингу політичних репресій у Росії.

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев вказує на те, що Кремль змінює власну початкову історію про причину смерті Навального: “Початкове повідомлення про тромб було замінено на “синдром раптової смерті”. Потім [причину] змінили на “невідома”.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден з приводу смерті Навального заявив: “Настав час для ще більшої єдності серед союзників по НАТО у протистоянні загрозі путінської Росії”.

Колишній президент США Барак Обама написав у мережі Х (колишній Twitter): “Олексій Навальний був безстрашним захисником своїх переконань та помер незломленим тиранією, проти якої він виступав”.

За словами Обами, Навальний “боровся з корупцією, надихав мільйони і ніколи не похитувався у своєму наполяганні на свободі слова, верховенстві права та Росії, яка підзвітна народу, а не диктатору”.

“Він загинув, непохитно захищаючи своє бачення кращого майбутнього для своєї країни – бачення та мужнього прикладу, який ніколи не помре”, – пише Обама.

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд інформує, що жоден ЗМІ не фільмував момент, коли посол ЄС в Росії Ролан Галараг покладав квіти до маленького меморіалу в Москві пам'яті загиблим від репресій. “Влада боїться”, – пише Більд.

Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії наголошує, що справа Навального повинна активізувати міжнародні зусилля для допомоги політв'язням в Росії, тому що демонструє: “ув'язнення в РФ може легко перетворитися на смертну кару”.

Видання Sky News запитує політиків, як Захід має відреагувати на смерть Навального. Колишній конгресмен від Демократичної партії США Том Маліновські відповів:

“Остаточна санкція щодо Путіна полягає в тому, щоб допомогти Україні виграти війну, а також взяти гроші, які Путін вкрав у своїх людей (як викрив Навальний), і використати їх для допомоги його жертвам”.

Натомість американський блогер Такер Карлсон, який недавно брав інтерв'ю у президента Путіна, за кілька днів до смерті Навального сказав:

"Лідерство вимагає вбивати людей".



Під час розмови з єгипетським журналістом Емадом Ель-Діном Адібом на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї Карлсон сказав, що "кожен лідер вбиває людей... деякі вбивають більше, ніж інші. Лідерство вимагає вбивати людей, вибачте, тому я б не хотів бути лідером", цитує блогера видання Rolling stone на фоні повідомлень про смерть Навального.

Навальний, нагадує Радіо Свобода, послідовно критикував політику президента Росії Володимира Путіна.

А щодо України політик в ефірі програми Російської служби Радіо Свобода «Лицом к событию» у 2015 році сказав, що "анексія Криму є порушенням Росією її зобов'язань згідно з Будапештським меморандумом і міжнародним правом".

Проте Навальний вважав, що "простої можливості повернути Крим Україні немає". Його критикували за фразу, коли Навальний, відповідаючи на запитання "чий Крим?", під час одного інтерв'ю сказав: "Крим — це не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати".

У контексті загибелі Навального газета The New York Times критикує колишнього президента США Дональда Трампа за його тепле ставлення до Путіна.

“Роман Трампа з соціопатом Путіним, якому не завадила брудна спроба Путіна проковтнути Україну, став ще більш нудотним після новин про те, що найпотужніший опонент російського президента, 47-річний Олексій Навальний, таємничим чином помер в арктичній в’язниці — дуже, дуже раптово, як відомі критики Путіна часто роблять”, – пише вашингтонська колумністка Морін Дауд.

Журналісти CNN зверталися до Дональда Трампа з приводу коментарів про смерть Навального, але, пише Дауд, представники кампанії Трампа порадили їм публікацію у мережі Трампа Truth Social, яка не стосується Навального чи Путіна, натомість містить допис про те “якою жахливою є Америка”.