Джо Байден про смерть Навального: “Настав час для ще більшої єдності серед союзників по НАТО у протистоянні загрозі путінської Росії”

Президент США Джо Байден висловив співчуття родині російського політика Олексія Навального, який, згідно з повідомленнями із Росії, помер 16 лютого у в'язниці.

"Я точно не здивований і обурений новиною [про смерть Олексія Навального]. Він сміливо протистояв корупції, насильству та всьому поганому, що робив уряд", - сказав Байден.

Навального отруїли та утримували у в'язниці за сфабрикованими злочинами, але це не завадило йому бути "потужним голосом правди”, каже американський президент.

Повідомлення про смерть Навального Байден назвав правдивим, хоча додав, що не знає точних деталей. А також назвав Путіна відповідальним.

“Путін націлився не тільки на громадян інших країн, як ми бачили з того, що зараз відбувається в Україні. Він також вчиняє жахливі злочини проти свого власного народу”, – сказав Джо Байден.

Байден також заявив, що США повинні були забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від жорстоких атак та воєнних злочинів.

“Історія спостерігає за Палатою представників, - наголосив Байден. – Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Це буде вписано на сторінки історії”.

Настав час активізуватися. Не просто сидіти у двотижневій відпустці

"Але настав час, щоб вони активізувалися, ви так не думаєте? Замість того, аби іти у двотижневу відпустку", - сказав Байден, звертаючись до американських законодавців.

"Ні. Два тижні! Вони ідуть на два тижні! Що вони собі думають, Боже мій!" - вигукнув президент.

За його словами, це посилює стурбованість і "майже паніку" з приводу того, що чи справді Сполучені Штати є надійним союзником. Це обурливо, каже Байден.

Як повідомляв Голос Америки, конгресмени підуть у відпустку до кінця лютого, хоча Палата представників так і не проголосувала про питання додаткової допомоги Україні.

Байден пообіцяв: “Поки я президент, Америка дотримується наших священних зобов’язань перед союзниками по НАТО, як вони неодноразово дотримувалися своїх зобов’язань перед нами. Путін і весь світ повинні знати: якщо ворог нападе на нас, наших союзників по НАТО, Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО”.

Зараз, за словами Байдена, настав час для ще більшої єдності серед союзників по НАТО, щоб протистояти загрозі, яку становить путінська Росія.

Байден також впевнений, що "це буде не єдина сміливість, яку ми побачимо в Росії в найближчій перспективі".