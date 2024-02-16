“Історія не буде милостивою до тих в Америці, хто вихваляє російську автократію”, – сенатор Тілліс про повідомлення щодо смерті Навального

В міжнародній спільноті коментують повідомлення про смерть російського політика Олексія Навального.

Офіс ООН з прав людини закликав російську владу забезпечити проведення розслідування смерті російського політика Олексія Навального у в’язниці.

“Якщо хтось помирає під вартою держави, то відповідальність несе держава – відповідальність, яку можна спростувати лише шляхом неупередженого, ретельного та прозорого розслідування, проведеного незалежним органом”, – цитує прессекретарку установи Ліз Тросселл агенція Reuters.

Спікер Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Джонсон заявив:

США та партнери повинні використовувати всі доступні засоби, щоб позбавити Путіна можливості фінансувати його неспровоковану війну в Україні

“Володимир Путін - жорстокий диктатор, і світ знає, що він, ймовірно, безпосередньо відповідальний за раптову смерть свого найвидатнішого політичного опонента Олексія Навального. Путін продемонстрував готовність застосувати крайні заходи, включаючи використання радіоактивних матеріалів, щоб атакувати своїх ворогів і розширити свою владу”.



За словами Джонсона, якщо повідомлення про смерть Навального будуть підтверджені, то це стане “символом глобальної моделі Путіна змусити замовкнути критиків і усунути опонентів через страх інакомислення”.

“Це остання спроба надіслати сигнал тим, хто протистоїть агресії Москви”, – каже Джонсон. Він також закликав міжнародних лідерів, які зібрались сьогодні в Мюнхені на безпековій конференції, до об’єднаної опозиції Путіну.



Щодо ситуації у США та загалом у світі Джонсон додав: “Поки Конгрес обговорює найкращий шлях для підтримки України, Сполучені Штати та наші партнери повинні використовувати всі доступні засоби, щоб позбавити Путіна можливості фінансувати його неспровоковану війну в Україні”.

Кремль потрібно притягнути до відповідальності за цю наругу

Інші мериканські законодавці виступили із низкою заяв. Лунають зокрема і заклики до Сполучених Штатів не підпадати під вплив “російської автократії”.

Голова комітету із Закордонних справ Палати представників США, конгресмен-республіканець Майкл Маккол виступив із заявою щодо повідомлень про смерть Олексія Навального:

“Якщо це підтвердиться, смерть Олексія Навального є трагедією. Він був голосом за кращу Росію серед корупції та жорстокості геноцидного режиму Путіна”.

“Кремль потрібно притягнути до відповідальності за цю наругу”, – наголошує Маккол.

Сенатор Бен Кардін, голова Комітету Сенату із закордонних справ зробив заяву під час Мюнхенської конференції з безпеки, стверджуючи, що смерть Навального є “не просто трагедією для російського народу, але й глибокою втратою, яку відчуває все міжнародне співтовариство”.

Кардін також вважає Навального “маяком надії для мільйонів” і натхненням для тих, хто “відважно бореться за свободу перед обличчям тиранії”.

Сенатор також закликав виявити солідарність “з тими, хто бореться за демократію та права людини”. А також – “не ухилятися від колективної відповідальності за притягнення до відповідальності тих, хто прагне придушити інакомислення за допомогою насильства та репресій”.

Сенатор-республіканець Том Тілліс оприлюднив заяву:

“Навальний поклав життя, борючись за свободу країни, яку любив. Путін – диктатор-убивця, параноїк. Історія не буде милостивою до тих в Америці, хто вибачається перед Путіним і вихваляє російську автократію. Історія також не буде милостивою до американських лідерів, які мовчать, бо бояться негативної реакції з боку експертів в Інтернеті”.

Раніше Тілліс, як повідомляв Голос Америки, заявляв, що його однопартійці “повинні залишатися твердими у своїй підтримці України, інакше їхня партія стане обличчям капітуляції перед Путіним”.

Ненсі Пелосі, колишня спікерка Палати представників Конгресу США в коментарі Голосу Америки прокоментувала повідомлення з Росії:

"Це було б жахливою новиною. Я стежила за його станом, але цієї новини ще не чула. Я сподіваюся, що це неправда".

Сам факт ув’язнення Навального Пелосі назвала "жахливою трагедією".

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи повідомлення про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального, заявив, що це “підкреслює слабкість і гнилість системи, побудованої Володимиром Путіном”.

Якщо повідомлення про смерть у в'язниці правдиві, сказав Блінкен, то це свідчить про “зацикленість на одній людині” та “лише підкреслює слабкість і гниль у центрі системи, яку побудував Путін”.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що президент Росії Володимир Путін “має бути відповідальним” за смерть Олексія Навального та додав, що російська держава під керівництвом Путіна “сфабрикувала звинувачення […], отруїла його”, пише видання The Guardian.

Газета також додає, що згідно з аналізом вашингтонської організації Freedom House уряди Росії очолює п’ятірку країн, у списку транснаціональних репресій у 2023 році.