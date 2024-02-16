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Високопосадовці США і ЄС: за ймовірну смерть Навального відповідальна Росія і режим Путіна

  • Голос Америки
Демонстранти тримають портрет російського політика Олексія Навального та постер із написом "Путіна в Гаагу" перед посольством Росії в Берліні, 16 лютого 2024 р. John MACDOUGALL/AFP
Демонстранти тримають портрет російського політика Олексія Навального та постер із написом "Путіна в Гаагу" перед посольством Росії в Берліні, 16 лютого 2024 р. John MACDOUGALL/AFP

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи повідомлення про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального, заявив, що це “підкреслює слабкість і гнилість системи, побудованої Володимиром Путіном”.

Це підкреслює слабкість і гнилість системи, побудованої Путіном
Ентоні Блінкен

Якщо повідомлення про смерть у в'язниці правдиві, сказав Блінкен, то це свідчить про “зацикленість на одній людині” та “лише підкреслює слабкість і гниль у центрі системи, яку побудував Путін”, цитує Блінкена видання LE Monde.

“Відповідальна за це Росія”, – додав держсекретар.

Він також запевнив, що США будуть спілкуватися із союзниками та багатьма іншими країнами, які стурбовані долею Олексія Навального.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка перебуває у Мюнхені разом з Ентоні Блінкеном та іншими світовими лідерами, прокоментувала повідомлення про смерть Навального на початку свого виступу:

Давайте будемо чіткі: відповідальна Росія
Камала Гарріс

“Це, звичайно, жахлива новина, і ми працюємо над тим, щоб отримати підтвердження. Мої молитви – з його родиною, включаючи його дружину Юлію, яка сьогодні з нами”.

Якщо повідомлення підтвердяться, каже Гарріс, то це буде ще однією ознакою жорстокості Путіна, яку б історію вони не розповідали. Давайте будемо чіткі: відповідальна Росія”.

Путін нічого так не боїться, як інакомислення власного народу
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що звістка про смерть Навального є “похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і його режим”.

“Путін нічого так не боїться, як інакомислення власного народу”, — написала фон дер Ляєн у мережі X (колишній Twitter).

Президентка закликала об’єднатися “у боротьбі за захист свободи та безпеки тих, хто наважується виступити проти самодержавства”.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав з приводу повідомлень про смерть Навального: “До Росії є серйозні запитання, на які їй потрібно відповісти”.

“Ми продовжуємо підтримувати всіх, хто вірить у демократію та свободу, як це робив Олексій Навальний протягом багатьох років”, – додав генсек НАТО. А радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав: "Це жахлива трагедія, враховуючи довгу мерзенну історію російського уряду, який завдає шкоди своїм опонентам. Це викликає реальні та очевидні запитання щодо того, що тут сталося".

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Голос Америки з Мюнхенської конференції

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