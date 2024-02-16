Високопосадовці США і ЄС: за ймовірну смерть Навального відповідальна Росія і режим Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи повідомлення про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального, заявив, що це “підкреслює слабкість і гнилість системи, побудованої Володимиром Путіном”.

Це підкреслює слабкість і гнилість системи, побудованої Путіном

Якщо повідомлення про смерть у в'язниці правдиві, сказав Блінкен, то це свідчить про “зацикленість на одній людині” та “лише підкреслює слабкість і гниль у центрі системи, яку побудував Путін”, цитує Блінкена видання LE Monde.

“Відповідальна за це Росія”, – додав держсекретар.

Він також запевнив, що США будуть спілкуватися із союзниками та багатьма іншими країнами, які стурбовані долею Олексія Навального.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка перебуває у Мюнхені разом з Ентоні Блінкеном та іншими світовими лідерами, прокоментувала повідомлення про смерть Навального на початку свого виступу:

Давайте будемо чіткі: відповідальна Росія

“Це, звичайно, жахлива новина, і ми працюємо над тим, щоб отримати підтвердження. Мої молитви – з його родиною, включаючи його дружину Юлію, яка сьогодні з нами”.

Якщо повідомлення підтвердяться, каже Гарріс, то це буде ще однією ознакою жорстокості Путіна, яку б історію вони не розповідали. Давайте будемо чіткі: відповідальна Росія”.

Путін нічого так не боїться, як інакомислення власного народу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що звістка про смерть Навального є “похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і його режим”.

“Путін нічого так не боїться, як інакомислення власного народу”, — написала фон дер Ляєн у мережі X (колишній Twitter).

Президентка закликала об’єднатися “у боротьбі за захист свободи та безпеки тих, хто наважується виступити проти самодержавства”.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав з приводу повідомлень про смерть Навального: “До Росії є серйозні запитання, на які їй потрібно відповісти”.

“Ми продовжуємо підтримувати всіх, хто вірить у демократію та свободу, як це робив Олексій Навальний протягом багатьох років”, – додав генсек НАТО. А радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав: "Це жахлива трагедія, враховуючи довгу мерзенну історію російського уряду, який завдає шкоди своїм опонентам. Це викликає реальні та очевидні запитання щодо того, що тут сталося".