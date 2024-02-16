В Росії повідомили про смерть Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

"У виправній колонії №3 засуджений Навальний О.О. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши... Причини смерті встановлюються", — йдеться у повідомленні на сайті ФСВП.

Голос Америки не може незалежно перевірити це повідомлення.

Помічник Навального Олексій Волков повідомив, що не може підтвердити офіційне повідомлення влади.

"Російська влада публікує зізнання в тому, що вбила Олексія Навального у в'язниці. У нас немає можливості підтвердити це чи довести, що це неправда", - наводить заяву Волкова Reuters.

Напередодні Майкл Карпентер, посол США в ОБСЄ, повідомив, що Олексія Навального кинули до ізолятора 27-й раз і закликав його звільнити.

"Навальному загрожує 15-денне перебування в одиночній камері, на додачу до 293 днів, які він уже пережив. Ми засуджуємо цей тривалий наступ на права Навального і ми закликаємо до його негайного звільнення. #FreeNavalny", - написав у мережі X посол.