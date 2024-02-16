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"До Росії є серйозні запитання, на які їй потрібно відповісти”, – генсек НАТО про смерть Навального

  • Голос Америки
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Олексій Навальний “багато років був сильним голосом за свободу, за демократію”  і нагадав, що члени НАТО протягом тривалого часу закликали до його негайного звільнення. THOMAS KIENZLE/AFP
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Олексій Навальний “багато років був сильним голосом за свободу, за демократію”  і нагадав, що члени НАТО протягом тривалого часу закликали до його негайного звільнення. THOMAS KIENZLE/AFP

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після повідомлень про смерть російського політика Олексія Навального заявив, що глибоко засмучений і стурбований, а також сказав:

“До Росії є серйозні запитання, на які їй потрібно відповісти”.

Генсек НАТО додав, що усі факти повинні бути встановлені. Як повідомляв Голос Америки, управління Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому автономному окрузі повідомило, що Олексій Навальний помер у виправній колонії №3. За інформацією служби, Навальний “після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши... Причини смерті встановлюються”.

Єнс Столтенберг сказав, що Олексій Навальний “багато років був сильним голосом за свободу, за демократію” і нагадав, що члени НАТО протягом тривалого часу закликали Росію негайно його звільнити.

“Ми продовжуємо підтримувати всіх, хто вірить у демократію та свободу, як це робив Олексій Навальний протягом багатьох років”, – додав генсек НАТО.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в етері каналу NPR назвав смерть Навального, у разі підтвердження, жахливою трагедією.

"Це жахлива трагедія, враховуючи довгу мерзенну історію російського уряду, який завдає шкоди своїм опонентам. Це викликає реальні та очевидні запитання щодо того, що тут сталося", - додав Салліван. Від подальших коментарів посадовець відмовився.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на повідомлення з російської колонії заявив, що Навальний "очевидно був вбитий російським диктатором Володимиром Путіним", цитує видання LE Monde.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Мюнхені.

"Очевидно, що його вбив Путін. Як і тисячі інших, яких закатували", — сказав Зеленський, додавши, що це демонструє, чому Путіна потрібно змусити "втратити все і відповідати за свої дії".

Олаф Шольц висловився у соцмережах, що "Навальний поплатився за хоробрість життям", пов’язавши смерть відомого критика Кремля з російською політичною діяльністю, пише видання France 24.

"Я глибоко засмучений смертю Олексія Навального. Він виступав за демократію та свободу в Росії – і, очевидно, поплатився за свою мужність життям. Ця страшна новина ще раз показує, як змінилася Росія і який режим при владі в Москві", - написав Шольц у мережі Х.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що він "шокований смертю російського опозиційного політика Олексія Навального, який був несправедливо ув'язнений режимом президента Росії Володимира Путіна за його захист прав людини та демократії".

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Голос Америки з Мюнхенської конференції

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