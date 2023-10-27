Російський сенатор неправдиво назвав Росію "найбільш безпечною країною" світу

18 жовтня російський державний мовник RT процитував російського сенатора Сергія Цекова, який закликав росіян за кордоном повернутися додому, посилаючись на нібито високий рівень безпеки в країні:
"Нормальна особа повинна розуміти, що Росія зараз найбільш безпечна країна в світі для проживання. Щонайменше серед європейських країн. Потрібно пояснювати, що у нас все нормально. Я гадаю, що вони повернуться і багато хто повертається"
Це неправда.
Торгівля людьми, примусова праця та інші форми сучасного рабства процвітають у Росії, «непропорційно вражаючи жінок і дітей», – йдеться у спільному звіті трьох правозахисних груп у жовтні 2023 року.
Якщо розглядати тривалість життя та рівень вбивств, то Росія не безпечніша за своїх європейських сусідів.
У 2021 році в Росії рівень вбивств становив 6,8 смертей на 100 тис. населення.
Рівень вбивств у Європі становить 2 на 100 000 осіб.
Порівняно з рештою Європи, очікувана тривалість життя в Росії становить 72,72 року, що трохи краще, ніж у Косово, яке має найгіршу тривалість життя в Європі – 72,15 року.
Заклик до росіян повернутися додому є відповіддю на відтік мізків із країни, який тривав ще до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Війна значно посилила еміграцію.
У березні The Economist повідомив, що за останні три роки Росія втратила на 2 мільйони людей більше, ніж середньорічні показники.
Share America, платформа Державного департаменту США для культурних обмінів, повідомила в серпні, що «з 2022 року близько мільйона росіян покинули [Росію], у тому числі приблизно 100 000 ІТ-фахівців, які становлять 10% технологічної галузі».
Окрім витоку мізків, очікується, що до 2036 року Росія зазнає більш загального демографічного спаду, з песимістичними прогнозами, які показують, що населення Росії до 2036 року становитиме 134 000 000 осіб, порівняно з поточним населенням у 146 000 000.
Неправдиві заяви Цекова про рівень «безпеки» всередині Росії, схоже, спрямовані на те, щоб зупинити відтік мізків із країни та ширший демографічний спад.
Закликаючи росіян за кордоном повернутися додому, він застеріг, що кожного росіянина, який підтримував військові дії України, потрібно покарати:
«Є й ті, хто наговорив собі пристойні судові вироки. Їх потрібно буде затримати і судити. Тих, хто допомагав Збройним силам України. Їх треба покарати. За це вони мають отримати серйозне покарання».
Ідею про те, що російських емігрантів, які виступають проти влади, не запрошують повернутися додому, схоже, підтримує керівництво Росії. Наприклад, В’ячеслав Володін, близький соратник президента Путіна, голова Державної думи, нижньої палати парламенту країни, зобразив російських громадян, які підтримують Україну, зрадниками за своєю природою.
Така риторика підтверджується досвідом покарання дисидентів у Росії. Правозахисний центр «Меморіал» у квітні 2023 року повідомляв, що в Росії наразі є щонайменше 558 політичних в’язнів. Серед них політичні опоненти Путіна - Олексій Навальний та Володимир Кара-Мурза, обидва були заарештовані після повернення до Росії з-за кордону та засуджені на тривалі терміни тюремного ув'язнення за свої політичні погляди.
Росія також затримала журналістів, у тому числі Алсу Курмашеву, яка має подвійне громадянство США та Росії і працює на Радіо Свобода, арешт якої щойно продовжили через те, що вона не зареєструвалася як іноземний агент.
Евана Гершковича, російського репортера The Wall Street Journal затримали у березні за звинуваченням у шпигунстві. Якщо його визнають винним, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.