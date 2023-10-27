Російський сенатор неправдиво назвав Росію "найбільш безпечною країною" світу

18 жовтня російський державний мовник RT процитував російського сенатора Сергія Цекова, який закликав росіян за кордоном повернутися додому, посилаючись на нібито високий рівень безпеки в країні:



"Нормальна особа повинна розуміти, що Росія зараз найбільш безпечна країна в світі для проживання. Щонайменше серед європейських країн. Потрібно пояснювати, що у нас все нормально. Я гадаю, що вони повернуться і багато хто повертається"

Це неправда.

Торгівля людьми, примусова праця та інші форми сучасного рабства процвітають у Росії, «непропорційно вражаючи жінок і дітей», – йдеться у спільному звіті трьох правозахисних груп у жовтні 2023 року.

Якщо розглядати тривалість життя та рівень вбивств, то Росія не безпечніша за своїх європейських сусідів.

У 2021 році в Росії рівень вбивств становив 6,8 смертей на 100 тис. населення.

Рівень вбивств у Європі становить 2 на 100 000 осіб.

Порівняно з рештою Європи, очікувана тривалість життя в Росії становить 72,72 року, що трохи краще, ніж у Косово, яке має найгіршу тривалість життя в Європі – 72,15 року.

Заклик до росіян повернутися додому є відповіддю на відтік мізків із країни, який тривав ще до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Війна значно посилила еміграцію.

У березні The Economist повідомив, що за останні три роки Росія втратила на 2 мільйони людей більше, ніж середньорічні показники.