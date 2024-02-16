Смерть Навального. Що це значить для України - аналіз експертів

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це вранці у п'ятницю, 16 лютого, повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань. У короткому повідомленні йдеться про те, що смерть настала під час прогулянки, причини невідомі.

З незалежних джерел цю інформацію наразі не вдалось підтвердити. Втім західні та українські політики одразу заговорили, що це є фактично політичним вбивством, і відповідальність покладають особисто на Путіна.

Навальний був найвідомішим в Росії критиком влади. Для багатьох росіян він був лідером російської опозиції. Голос Америки спробував розібратись у питанні, чи змінить ймовірна смерть Навального внутрішню ситуацію в Росії та як вона вплине на підтримку Заходом України.

Байден попереджав Путіна

Президент США Джо Байден скликав пресконференцію у Білому домі після повідомлень з Росії. Він висловив співчуття родині Олексія Навального та заявив, що "не здивований та водночас обурений новиною". Нагадав, що Навального отруїли та утримували у в'язниці за сфабрикованими злочинами, але це не завадило йому бути "потужним голосом правди”.

“Путін націлився не тільки на громадян інших країн, як ми бачили з того, що зараз відбувається в Україні. Він також вчиняє жахливі злочини проти свого власного народу”, – сказав Джо Байден, наголосивши, що "Путін відповідальний за смерть Навального".

Журналісти під час пресконференції нагадали Байдену про те, що він у 2021 році після зустрічі з Путіним у Женеві попереджав, що смерть Навального загрожує "руйнівними наслідками для Путіна". Що це будуть за наслідки, запитали у президента журналісти.

"Це було три роки тому. Вони зіткнулися з великою кількістю наслідків. Вони втратили або мають пораненими понад 350 тисяч російських солдатів. Щодо них запровадили велику кількість санкцій за всіма напрямками. Ми також розглядаємо, що ще можна зробити?" - відповів журналістам Байден.

Ймовірна смерть Навального і допомога Україні

Під час пресконференції щодо подій в Росії Байден вкотре закликав Конгрес терміново схвалити додаткову допомогу Україні та розкритикував Палату представників за те, що конгресмени пішли у двотижневу відпустку.

"Два тижні! Вони ідуть на два тижні! Що вони собі думають, Боже мій?" - вигукнув президент.

Раніше цього тижня Сенат схвалив пакет допомоги для України та союзників США. Щоб стати законом, цей законопроєкт має ще ухвалити Палата представників та підписати президента. Проти його схвалення виступає частина республіканців.

Один із критиків законопроєкту - спікер Палати представників Майк Джонсон. 16 лютого офіс спікера оприлюднив заяву, в якій Джонсон розкритикував Путіна за смерть Навального та назвав його диктатором. У цьому ж повідомленні лідер республіканців у Конгресі вказав на важливість підтримки України.

"Найближчими днями, коли міжнародні лідери зустрічаються в Мюнхені (ред. - Мюнхенська безпекова конференція), ми повинні дати чітко зрозуміти, що Путіна зустріне об’єднана опозиція. Поки Конгрес обговорює найкращий шлях для підтримки України, США та наші партнери повинні використовувати всі доступні засоби, щоб позбавити Путіна можливості фінансувати його неспровоковану війну в Україні та агресію проти країн Балтії", - йдеться в заяві, поширеній офісом Майка Джонсона.

Протест всередині Росії

Новина про смерть Навального змінила хід дискусії, яка пройшла у Вашингтоні 16 лютого в Американському інституті миру "Життя після Путіна: потенційні сценарії для поставторитарної Росії". Її учасники - американські дослідники Росії та опозиційні російські діячі.

Російський журналіст та публіцист Михайло Зигарь зазначив, що Навальний був символом майбутнього Росії, а зараз став "месією", і що тепер росіяни, мовляв, мають взірець для наслідування.

"Росіяни мають можливість побачити, що в Росії не всі цинічні (ред. - щодо демократичних цінностей). "Постнавальна" Росія може бути значно відрізнятись від тої, що ми бачили учора", - заявив Зигарь.

Йорган Ендрюс, колишній помічник держсекретаря США, заявив під час панелі, що смерть Навального показує, наскільки режим Путіна є крихким. Режим схожий на "скороварку", яка от-от вибухне.

"Тиск у скороварці видається стабільним, поки не вистрибне кришка. І тут питання, на яке ніхто з нас не може відповісти, коли саме ця кришка вистрибне", - проводить аналогію Ендрюс.

Можливо цей вибух станеться у вигляді народного протесту, каже інший учасник панелі Сергій Гурієв, професор економіки паризької Школи політичних наук та колишній член Ради з питань науки та освіти при президенті Росії. Зародки, мовляв, уже є - це "протести рідних мобілізованих на війну в Україні". Хоча смерть Навального може й навпаки, залякати людей.

"Події, пов'язані з повстанням Пригожина, були доволі неочікуваними. Люди зрозуміли, що це доволі небезпечно, а після сьогоднішніх подій і поготів. Повставати проти Путіна фізично небезпечно", - заявив Гурієв.

"Чорний лебідь" та надія на Україну

Учасники панелі у Вашингтоні визнають, що майбутнє демократизації Росії може залежати від непередбачуваної події так званого "чорного лебедя". А поки найбільше надії покладають на успіх України у війні.

"Ми бачимо, що Путін все поставив на перемогу в Україні. Вийти звідти буде для нього важко. Тому Україна має перемогти у цій війні, і це більшою мірою залежить від підтримки України союзниками", - заявив Сергій Гурієв.

Від того, наскільки будуть успішними дії України на фронті, настільки швидко в Росії може змінитись влада, додає Йорган Ендрюс.

"Чим швидше та більше Росія програє в Україні, тим вірогідніше, що Росія отримає реальний шанс на зміни. Тому наша рекомендація політикам - надати швидше та більше допомоги Україні", - заявив Ендрюс.