Байден готовий обговорити допомогу Україні зі спікером Палати представників США

Президент США Джо Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, щоб обговорити законопроєкт з допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США, якщо тому "є що сказати".

Про це американський президент заявив пресі в понеділок, 19 лютого. Відповідаючи на питання преси після прибуття до Білого дому. Байден раніше критикував республіканців за небажання прийняти закон щодо допомоги і за рішення спікера Джонсона відправити Палату представників на двотижневі канікули без голосування за законопроєкт.

Байден висловив переконання, що республіканці "роблять велику помилку", не відповідаючи на загрози від Росії. "Як вони йдуть від загрози з боку Росії, відвертаються від НАТО, від того, щоб виконувати наші зобов'язання. Це шокує. Я ніколи такого не бачив", - заявив Байден.

Як повідомляв Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28 лютого. Спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відхилив ідею ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, стверджуючи, що там відсутні положення про суворіші заходи безпеки на кордоні із Мексикою. Він також вимагав від Байдена провести зустріч, щоб обговорити законопроєкт.

В неділю лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. В зверненні в неділю Шумер підкреслив - нагальності допомозі додає смерть лідера російської опозиції Олексія Навального.

"Минулого тижня Сенат переважною більшістю голосів прийняв законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, і я закликав Палату представників і спікера Джонсона діяти, але зараз — зі смертю політичного ворога президента Росії Володимира Путіна Олексія Навального лунає терміновий тривожний дзвінок", — йдеться в заяві Шумера.

Лідер демократів в Сенаті додав, що трагічна смерть Навального зараз робить ще більш терміновим для спікера Палати представників Джонсона прийняти законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки.

"Цей двопартійний законопроєкт наразі перебуває у спікера Джонсона, а Путін спостерігає. Ми повинні схвалити фінансування, яке гарантує безпеку нашої країни, гарантує безпеку наших партнерів і не дасть нашим супротивникам отримати перевагу над нами", - заявив Шумер та додав, що прийняття цього законопроєкту буде "платежем за виживання західної демократії та американських цінностей".

Під час спілкування з пресою, Байден висловив сумнів, що смерть Навального підштовхне Конгрес до затвердження допомоги, але вказав, що США розробляють нові санкції проти Росії.