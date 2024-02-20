США оголосять новий пакет санкцій проти Росії напередодні другої річниці повномасштабної війни

Сполучені Штати 23 лютого планують оголосити новий великий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну та через смерть в російській колонії минулого тижня опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Уникаючи подробиць щодо запланованих заходів обмеження, Кірбі зазначив, що новий пакет санкцій змусить Росію відповідати за війну в Україні та смерть Навального.

Водночас Кірбі відмовився коментувати можливість визнання Сполученими Штатами Росії державою-спонсором тероризму.

"Ви побачите в цьому пакеті, який ми збираємося оголосити в п'ятницю, набір режиму санкцій, який призначений не тільки притягнення до відповідальності пана Путіна за тепер уже два роки війни в Україні, який також буде окремо доповнений додатковими санкціями, що стосуються смерті пана Навального. Це, на жаль, всі деталі, які я зараз можу оголосити", - заявив Кірбі.

Радник також повторив заклики до Палати представників Конгресу ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню, прийнятий нещодавно Сенатом.

"Звичайно, одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити прямо зараз, щоб протистояти Владіміру Путіну, — це знову прийняти двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну, яка продовжує мужньо боротися та захищати свою країну", — сказав Кірбі.