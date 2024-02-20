Ракета Північної Кореї, випущена Росією по Харкову, містила сотні американських та європейських компонентів – звіт

Північнокорейська балістична ракета, випущена минулого місяця російськими військовими по Україні, містила сотні компонентів, вироблені компаніями у США та Європі. Такого висновку дійшли аналітики британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR), зі звітом якої ознайомилося видання CNN.

CAR дослідила 290 компонентів із залишків ракети, вилучених у січні в Харкові. Як виявилося, 75% компонентів були розроблені та продані компаніями, зареєстрованими в Сполучених Штатах. Ще 16% – компаніями з Європи, і 9% – компаніями, зареєстрованими в Азії.

Як пише CNN, отримані дані знаменують перше публічне підтвердження залежності Північної Кореї від іноземних технологій у її ракетній програмі. Видання також наголошує, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається не допустити, щоб дешева мікроелектроніка західного виробництва, призначена для цивільного використання, потрапила до складу зброї Китаю, Кореї, Ірану та Росії.

Компоненти, виявлені у північнокорейській ракеті, в основному включали навігаційну систему, йдеться у звіті.

Торік CAR також виявила, що 82% компонентів ударних безпілотних літальних апаратів іранського виробництва, запущених Росією в Україні, були виготовлені американськими компаніями.

"Той факт, що ракетне виробництво Північної Кореї, здається, живиться частинами, що походять із Заходу, підкреслює, наскільки важко США та їхнім союзникам контролювати, куди йде комерційна електроніка, зокрема напівпровідникові компоненти, які надзвичайно складно відстежити, коли вони виходять на світовий ринок", – пише CNN, цитуючи британський звіт.

Представники розвідки у Вашингтоні, стверджує видання, все більше стурбовані дедалі тіснішими зв'язками між Північною Кореєю та Росією та потенційними довгостроковими наслідками такого стратегічного партнерства між двома країнами.

Раніше, як повідомляв Голос Америки, про це заявляли і у Пентагоні. Міністерство оборони США "дуже стурбоване" відносинами між Росією та КНДР і спостерігає їхнє поглиблення, сказала минулого місяця заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.