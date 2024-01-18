Через співпрацю із Росією загроза з боку Північної Кореї може кардинально зрости, кажуть посадовці США

США, Південна Корея та Японія засудили Північну Корею за торгівлю зброєю з Росією та нові ракетні випробування. На тлі зростання напруженості на Корейському півострові посланці США, Японії та Південної Кореї з питань ядерної безпеки провели зустрічі у четвер в Сеулі.

Американська представниця у справах Північної Кореї Юнг Пак засудила передачу Пхеньяном балістичних ракет малої дальності та іншої зброї Росії для використання у війні в Україні, а також порушення прав людини у КНДР.

Сполучені Штати// готові зустрітися з КНДР без будь-яких попередніх умов

"Постійний розвиток незаконної ядерної та балістичної ракетної програми КНДР, передача балістичних ракет та іншої зброї Росії для використання проти України, її безперервна зловмисна кібердіяльність проти країн у всьому світі та її продовження порушень прав людини та зловживань щодо власного народу, усе це вимагає нашої уваги та скоординованих дій", - підкреслила представниця.

Пак також підкреслила готовність Вашингтона до перемовин: "Як ми неодноразово заявляли, Сполучені Штати не мають ворожих намірів щодо КНДР. Ми готові зустрітися з КНДР без будь-яких попередніх умов для обговорення будь-яких питань, що становлять взаємний інтерес. На жаль, КНДР продовжує відхиляти пропозиції діалогу".

Представник Японії Хіроюкі Намазу підкреслив, що передача північнокорейської зброї грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і підтримує агресивну війну Росії. "Нам також потрібно уважно стежити за тим, що Росія може надати Північній Кореї в обмін на цей експорт зброї", - зазначив він.

Кім Чен Ин... робить ставку на свою незаконну військову співпрацю з Москвою

Кім Ганн, спецпредставник Сеула з питань миру та безпеки на Корейському півострові наголосив на наслідках співпраці Кремля та Пхеньяна: "Кім Чен Ин, можливо, робить ставку на незаконну військову співпрацю з Москвою. Це лише заведе в глухий кут. Це просто підтвердить репутацію Північної Кореї як явного порушника міжнародних правил і законів. Світ ніколи не потуратиме дестабілізаційній поведінці Північної Кореї, яка загрожує міжнародному миру та безпеці".

Співпраця Кремля й Пхеньяна

14 січня Північна Корея повідомила, що випробувала нову гіперзвукову ракету середньої дальності на твердому паливі, а через два дні міністерка закордонних справ Півночі Чхве Сон Хуей зустрілася із президентом Росії Владіміром Путіним у Москві. Як повідомляють північнокорейські та російські ЗМІ, вони домовились "розвивати тісну співпрацю з метою забезпечення миру й стабільності на планеті". Нині Хуей і глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорили "імплементацію домовленостей", досягнутих на зустрічі із Путіним.

Хоча Росія й КНДР заперечують постачання балістичних ракет для використання Кремлем у війні в Україні, Державний департамент США ідентифікував компанії та осіб, причетних до перевезення балістичних ракет КНДР і пов'язаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року та запровадив проти них санкції.

Також Державний департамент заявив, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї, а на спеціальному засіданні Радбезу ООН представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.

Нагадаємо, 11 січня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередня науково-технічна експертиза підтвердила, що 2 січня Росія використала для удару по Харкову ракети виробництва Північної Кореї.

"Росія звернулася до іншого ізгоя"

На дискусії аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Пранай Вадді заявив про наслідки військового співробітництва РФ і КНДР.

безпрецедентний рівень співпраці у військовій галузі між Північною Кореєю та Росією

"Ми бачимо безпрецедентний рівень співпраці у військовій галузі між Північною Кореєю та Росією, і я навмисне кажу "безпрецедентний", адже ніколи раніше ми не бачили такого. Думаю, природа загрози від Північної Кореї у регіоні може кардинально змінитись протягом наступного десятиліття в результаті цієї співпраці, і це те, за чим ми маємо стежити", - пояснив він.

"Нам треба уважно дивитись не лише на те, що, як ми бачимо, Північна Корея надає Росії для її війни в Україні - передусім, у формі ракет для атак українських цивільних, а й на те, що відбувається в зворотному напрямку, що може посилити потужності Північної Кореї й що це означатиме для наших власних сил стримування у регіоні у Південній Кореї та Японії", - додав він.

У дедалі більшій ізоляції на світовій арені Росія звернулася до іншого ізгоя, Північної Кореї, щоб допомогти не відставати від величезної кількості боєприпасів і зброї, які вона витрачає під час вторгнення в Україну, й західні країни висловлюють тривогу, що тісніший альянс Росії та Північної Кореї може зміцнити військову машину Володимира Путіна в Україні та підбадьорити Кім Чен Ина, пише Independent.

Маючи передовий ядерний і ракетний потенціал і підтримку Росії та Китаю, Кім відчуває себе достатньо впевненим

Як зазначає AP, саме з посиленням співпраці з Кремлем пов'язана нещодавня заява лідера КНДР Кім Чен Ина про відмову від світоглядної ідеї об'єднання із Південною Кореєю.

Північна Корея намагається зміцнити свої зв'язки з Росією та Китаєм і приєднатися до єдиного фронту проти Вашингтона в тому, що Кім називає "новою холодною війною". Анкіт Панда, експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир, пояснив у коментарі для агенції: "Маючи передовий ядерний і ракетний потенціал і підтримку Росії та Китаю, Кім відчуває себе достатньо впевненим, щоб здійснити ці зміни, які зводяться до його найбільш значущих проголошень у зовнішніх справах з моменту приходу до влади в Північній Кореї".

У статті використано матеріали Reuters, AP