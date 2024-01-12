США ввели санкції проти компаній за передачу Росії ракет КНДР. Північна Корея ж звинуватила Америку у війні в Україні

Сполучені Штати запроваджують санкції проти трьох російських організацій і однієї особи за участь в транспортуванні та випробуваннях балістичних ракет КНДР для використання Росією проти України. Про це повідомляє Держдепартамент США.

“Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну Росії, збільшує страждання українського народу та підриває глобальний режим нерозповсюдження”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема США вдалося ідентифікувати, що до перевезення балістичних ракет КНДР і пов’язаних з ними вантажів наприкінці листопада 2023 року були причетні російська Державна авіакомпанія 224-й льотний загін та її генеральний директор Владімір Міхєйчик. Раніше Держдеп звинуватив цю компанію в фінансовій чи технологічній підтримці ПВК Вагнер. А влітку 2023 року СБУ повідомила про підозру Міхєйчику, який надавав цивільні борти для транспортування військових та техніки “вагнерівців” із Близького Сходу для участі у бойових діях в Україні.

Під санкції також потрапили комплекс перспективних озброєнь та досліджень у російському місті Владіміровка — військовий обʼєкт, де проводилися випробування ракет, та ракетний полігон Ашулук.

Сполучені Штати обіцяють вжити подальших дій, щоб викрити інших осіб та організацій, причетних до передачі зброї між КНДР та Росією та стежити за тим, яку підтримку надає Росія Північній Кореї в обмін на цю зброю.

Раніше Державний департамент заявляв, що Північна Корея порушує ембарго ООН на постачання зброї. У середу на спеціальному засіданні Радбезу ООН, присвяченому цьому питанню, представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.

Москва і Пхеньян заперечували будь-які угоди з продажу зброї, хоча минулого року погодились поглибити військові відносини. Російський представник запевнив, що Сполучені Штати поширюють неправдиву інформацію.

Своєю чергою, представник КНДР при ООН у спеціальній письмовій відповіді заявив, що не вважає за потрібне коментувати “кожне безпідставне звинувачення США”. Однак повідомив, що відносини Росії та КНДР є законними та назвав Сполучені Штати “невиліковним раковим утворенням, яке підриває коріння міжнародного миру та безпеки”. Крім того, Північна Корея поклала відповідальність за війну в Україні на США, оскільки Вашингтон, нібито зазіхнув на “розумні та справедливі інтереси безпеки Росії”.

Вперше офіційно про те, що Росія, обстрілюючи Харків, могла використати балістичну ракету КН-23, виробництва Північної Кореї, представники українських слідчих органів повідомили 6-го січня, надавши докази уламків.

11 січня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередня науково-технічна експертиза підтвердила, що 2 січня Росія використала для удару по Харкову ракети виробництва Північної Кореї.