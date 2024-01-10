Дипломат США в ООН: "Росія кілька разів використовувала балістичні ракети КНДР в Україні. Ми очікуємо, що вона використає їх знову"

У середу Рада Безпеки ООН провела перший у новому році брифінг, присвячений Україні. Ініціювали зустріч Еквадор та Франція, яка від 1-го січня головує у Радбезі.

Однією з ключових тем обговорення стало використання Росією балістичних ракет Північної Кореї.

4-го січня постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Росію у купівлі та використанні північнокорейської зброї, що порушує низку резолюцій Ради Безпеки.

З грудня 2023 року Росія посилила повітряні удари по військовій і цивільній інфраструктурі України. За словами президента України Володимира Зеленського, з 29 грудня 2023 року по 2 січня Росія випустила по Україні близько 500 ракет і безпілотників. Частина ракет, як стверджує українська сторона, може бути північнокорейського виробництва..

Ключовим спікером від ООН була заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Управління Верховного комісара з прав людини підтвердило 29 579 жертв серед цивільного населення: 10 242 людини вбито, з них – 575 дітей, і 19 337 поранено, у тому числі 1 264 дітей.

Лише з 29 грудня по 2 січня, за даними ООН, 96 людей загинуло та 423 отримало поранення. 29 грудня було найтрагічнішим днем 2023-го року, тоді загинуло 58 мирних жителів, ще 158 були поранені.

Ми стоїмо на порозі третього року найтяжчого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, кінця якому не видно

"Ми стоїмо на порозі третього року найтяжчого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, кінця якому не видно. Ціна цієї безглуздої війни – смерті, руйнування та дестабілізація – вже катастрофічна. Страшно подумати, куди це може нас привести. Це має припинитися", – заявила вона.

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, виступаючи на засіданні нагадав, що у серпні минулого року Сполучені Штати разом з Японією, Кореєю, Францією та Великою Британією попереджали про перемовини між Росією та Північною Кореєю.

"Ми зазначали, як міністр оборони Росії стояв поруч з Кім Чен Ином на військовому параді, який демонстрував досягнення КНДР у створенні балістичних ракет, заборонених цією Радою", – додав він.

За його словами, США пролили світло на цю ситуацію, і світ звернув увагу на неї.

Огидно, що постійний член Ради Безпеки ООН грубо порушує резолюції Ради

У середу зранку Сполучені Штати разом із Францією, Японією, Мальтою, Республікою Корея, Словенією, Україною та Великою Британією виступили зі спільною заявою, в якій засудили військову співпрацю між КНДР та Росією.

"Огидно, що постійний член Ради Безпеки ООН грубо порушує резолюції Ради. Порушення, які посилюють страждання українського народу, підтримують жорстоку війну Росії та підривають глобальний режим нерозповсюдження", – додав він.

Дипломат також нагадав, що у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен разом із 48-ма міністрами закордонних справ і верховним представником ЄС засудили експорт КНДР, закупівлю Росією балістичних ракет КНДР, а також нещодавнє використання Росією цих ракет проти України.

Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети, щоб знищити більше критичної інфраструктури України та вбити українських цивільних

"Російські війська вже кілька разів використовували балістичні ракети КНДР в Україні. Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети, щоб знищити більше критичної інфраструктури України та вбити українських цивільних", – мовиться у заяві, яку зачитав Вуд.

"Дотримання Статуту ООН та вирішення жахливої ситуації, яка триває вже майже два роки в Україні, також вимагає і реакції на порушення Російською Федерацією рішень Ради Безпеки", – йдеться у заяві.

Автори заяви закликали «всі держави-члени чітко дати зрозуміти, що дії Російської Федерації є неприйнятними, особливо як постійного члена цієї Ради», додав Вуд.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який також був запрошений на засідання, заявив, що лише 8-го січня, згідно з інформацією ЗСУ, атакуючи Україну, Росія використала 59 одиниць зброї, у тому числі чотири "Кинджали" та шість "Іскандерів".

Згадав він у своєму виступі і обстріл Покровська на Донеччині, де ракета С-300 вбила 11 цивільних, у тому числі п’ятеро дітей.

"Росія зберігає здатність чинити шкоду українцям з безпечної відстані, поза межами досяжності наших оборонних засобів, завдяки постійному постачанню зброї та боєприпасів від держав-ізгоїв», – заявив український дипломат та нагадав, що понад рік Україна звертала увагу Радбезу на передачу Росії іранських безпілотників також у порушення резолюції Радбезу.

Це мова, яку чують жертви, коли їх ґвалтують на очах їхніх родин. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою

Щодо доказів, Кислиця послався на повідомлення Харківської обласної прокуратури про те, що одна з балістичних ракет, якими росіяни здійснили обстріл 2-го січня, візуально і технічно відрізнялася від російських зразків.

Зокрема, ракета мала трохи більший діаметр, ніж російський "Іскандер", відрізнялися і сопло, внутрішні електрообмотки та задня частина. Наразі триває експертиза решток, аби встановити походження зазначеної ракети.

Виступаючи на Радбезі Сергій Кислиця, зазвичай любить проводити історичні паралелі. Цього разу він нагадав, що у Радбезі лунає мова війни, і це – вступи російської делегації російською мовою.

"Це мова, яку чують жертви, коли їх ґвалтують на очах їхніх родин. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою», – сказав Кислиця.

Але він додав, що колись мовою російської інтелігенції та дипломатії, була французька.

«Як ми добре знаємо, зокрема з творів Льва Толстого, до більшовицького путчу освічене дворянство в Російській імперії використовувало французьку, а не російську мову як свою домашню мову. Це була мова російської дипломатії до приходу до влади прихильників більшовизму, які тримають у руках Кремль і сьогодні", – заявив він, після чого перейшов на французьку "на знак визнання внеску, який Франція, Швейцарія та багато інших миролюбних країн зробили в мир і безпеку".

Кислиця не вперше виступає у Раді Безпеки мовою країни, що головує. Коли у грудні головував Еквадор, він виступав іспанською.

Василь Небензя, постійний представник Росії при ООН у своєму виступі звинувачення США та Росії ніяк не відреагував. Раніше речник Кремля Дмитрій Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, сказав: "без коментарів".