Кислиця: Секретаріат ООН звернувся до «причетних країн» за поясненнями щодо можливого використання Росією ракет з КНДР проти України

Органи ООН надіслали запити щодо можливого використання Росією північнокорейських ракет для бомбардування України, повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після засідання Ради Безпеки ООН з цього питання у середу.



«Слідство триває. Є запити відповідних структур Секретаріату ООН до країн причетних, і країни причетні мають тепер давати письмові відповіді. Після чого це, напевно, буде розглядатися на комітеті Ради Безпеки, який займається санкціями щодо КНДР, і, можливо, буде винесено на засідання самої Ради», – сказав у коментарі для кореспондентки Голосу Америки Ірини Соломко.



У середу, 10-го січня, Рада Безпеки ООН провела засідання, на якому обговорювалося питання використання Росією зброї з Північної Кореї у війні з Україною.



США та Україна звинувачують Росію у тому, що вона в порушення резолюцій ООН, які Росія також ухвалювала як постійний член Ради Безпеки ООН, купує та використовує проти України балістичні ракети з Північної Кореї.

Резолюції ООН забороняють Північній Кореї міжнародну торгівлю зброєю та військовим обладнанням.

Також Сполучені Штати, Україна та ще шість країн звинуватили Росію в тому, що вона використовує своє становище як постійного члена Ради Безпеки ООН для того, щоб придбати балістичні ракети у Північної Кореї та запустити їх по Україні в порушення резолюцій Радбезу.

«Постійний член Ради Безпеки, який добровільно бере участь у цих порушеннях, демонструє явне використання свого становища», — йдеться в заяві, опублікованій у середу під час засідання Радбезу ООН.

«Це огидно, що постійний член Ради Безпеки ООН грубо порушує резолюції Ради щодо нападу на іншу державу-члена ООН, порушення, які посилюють страждання українського народу, підтримують жорстоку війну Росії та підривають глобальний режим нерозповсюдження», – сказав заступник посла США до ООН Роберт Вуд на засіданні Ради.

Заяву підписали постійні члени Ради – Велика Британія, Франція та США, непостійні члени – Мальта, Словенія та Південна Корея, а також Японія та Україна.

Коментуючи цю заяву для Голосу Америки у Нью-Йорку постійний представник України в ООН Сергій Кислиця сказав, що проблема полягає «однозначно у присутності Російської Федерації» як постійного члена у Радбезі ООН.

«Тому що Російська Федерація не дозволить прийняти будь-яке рішення, і просто ми будемо дивитися наскільки рішучими будуть дії інших відповідальних членів Радбезу по відношенню до Росії», – сказав Кислиця.

Посол України при ООН звернув увагу на те, що на засіданні Радбезу у середу, на його думку, США «поступово вже еволюціонують в тих термінах і в тих своїх оцінках, які вони застосовують щодо присутності Російської Федерації і наслідків такої присутності на місці Радянського Союзу в Радбезі».



На думку України, Росія незаконно отримала місце Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН після розпаду СРСР. Але партнери України в ООН раніше уникали обговорення цього питання.

У повідомленні використано інформацію агентства Reuters.