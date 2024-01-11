КНДР порушує ембарго ООН на постачання зброї — Держдеп

Передаючи Росії балістичні ракети, КНДР порушує ембарго ООН на постачання зброї. Про це заявив у четвер, 11 січня, під час брифінгу заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Він нагадав, що як постійний член Ради Безпеки ООН, Росія грубо порушує численні резолюції, нападаючи на іншу державу-члена організації. Ці порушення посилюють страждання українського народу — вважає посадовець.

Тепер відповідальність за страждання українців несе й Північна Корея, додав речник Держдепу США.

“КНДР несе відповідальність за порушення додаткових резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи ембарго ООН на постачання зброї”, — сказав Пател.

Відповідаючи на зауваження журналістки про те, що США не надали вагомих доказів причетності КНДР до нещодавніх масових ракетних обстрілів України, посадовець зауважив, що передачею балістичних ракет Росії стурбовані не лише Сполучені Штати.

Він нагадав, що на початку цього тижня державний секретар Ентоні Блінкен та 49 інших міністрів закордонних справ і Верховний представник ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій засудили передачу КНДР балістичних ракет Росії для використання проти України.

“Існує високий рівень довіри між Сполученими Штатами та іншими партнерами, які поділяють нашу стурбованість і засуджують це”, — пояснив Пател.

Вперше офіційно про те, що Росія, обстрілюючи Харків, могла використати балістичну ракету КН-23, виробництва Північної Кореї, представники українських слідчих органів повідомили 6-го січня, надавши докази уламків.

11-го січня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередня науково-технічна експертиза підтвердила, що 2-го січня Росія використала для удару по Харкову ракети виробництва КНДР.

Раніше те, що Росія у своїх нападах на українців застосовує балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, підтвердив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

У середу Рада Безпеки ООН провела перший у новому році брифінг, присвячений Україні та використанню Росією балістичних ракет Північної Кореї.