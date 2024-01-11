"Журналісти не є учасниками бойових дій" - Комітет із захисту журналістів відреагував на обстріл готелів у Харкові

Комітет із захисту журналістів у США висловив стурбованість через ракетні обстріли принаймні трьох готелів у Харкові, де проживали журналісти, які висвітлювали війну. Внаслідок атак, серед інших, постраждали деякі іноземні журналісти.

"Нам відомо про ці повідомлення і ми намагаємось сконтактувати з журналістами, які постраждали внаслідок інциденту", - розповіла в коментарі Голосу Америки програмний координатор з питань Європи та Центральної Азії в Комітету із захисту журналістів (CPJ) Гульноза Саїд.

"Ми в CPJ дуже стурбовані ситуацією щодо журналістів, які постраждали в Україні під час висвітлення повномасштабної війни Росії проти України. За міжнародним гуманітарним правом, журналісти є цивільними особами й повинні бути захищені як такі, хто не є учасниками бойових дій. Росія повинна припинити атакувати цивільну інфраструктуру в Україні, включно з готелями, де зупиняються журналісти. ЗМІ та журналісти відіграють ключову роль в інформуванні світу про війну", - наголосила правозахисниця.

Раніше у четвер, 11 січня, президент національної профспілки журналістів Сергій Томіленко повідомив у мережі Х, що російські ракети обстріляли у Харкові принаймні три готелі, де зупинялися журналісти.

"Це залякування працівників ЗМІ, щоб обмежити висвітлення війни в міжнародних ЗМІ. Ні – воєнним злочинам Росії проти журналістів!" - написав Томіленко.

10 січня пізно ввечері російський ракетний обстріл вразив готель у Харкові.

За словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, "Росія цілеспрямовано била по готелю – на місці виявлено вирву глибиною 4 метри. ... Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300".

Пізніше, у ніч проти 11 січня, влада Харкова повідомила про російські ракетні удари по центру Харкова.

За даними ДСНС України, через обстріл готелів у Харкові поранення отримали принаймні 13 людей. Серед них - 37-річний журналіст турецького державного інформаційного видання Anadolu.

"Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти, вони працюють на Харківщині, Донеччині, розказують правду про злочини, скоєні рашистами на українській землі", – зазначив керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.