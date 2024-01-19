Північній Кореї треба нагодувати свій народ, а не розширювати військовий потенціал – Білий дім

Зближення відносин між Росією та Північною Кореєю викликає занепокоєння, заявив під час брифінгу у пʼятницю 19-го січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Відповідаючи на питання про те, яке значення має зустріч президента Росії Володимира Путіна із міністеркою закордонних справ КНДР, яка відбулась у Кремлі цього тижня, Кірбі нагадав, що Росія хоче розширити свій арсенал зброї — балістичних ракет та артилерії коштом Північної Кореї.

“Це хвилює народ України, Сполучені Штати, а також увесь Корейський півострів загалом”, — каже Кірбі.

Посадовець також зауважив, що погрози Північної Кореї застосувати ядерну зброю проти Південної Кореї, Японії та США треба сприймати серйозно. Він заявив, що США роблять кроки, щоб цю загрозу усунути. Крім того, на думку Кірбі, КНДР варто більше піклуватися про добробут власних громадян.

“Не можна нехтувати такою риторикою від людини, яка керує режимом, що прагне розвивати передовий військовий потенціал, включаючи ядерну зброю”, – пояснив радник з нацбезпеки.

Кірбі додав: “Кім Чен Ин мав би зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, а не на отриманні передових військових можливостей”.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох російських організацій і однієї особи за участь в транспортуванні та випробуваннях балістичних ракет КНДР для використання Росією проти України.

А на спеціальному засіданні Радбезу ООН, присвяченому цьому питанню, представник Південної Кореї заявив, що КНДР використовує Україну як полігон, щоб випробовувати свої ракети.