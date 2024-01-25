У Пентагоні "дуже стурбовані" відносинами між Росією та КНДР, закликають Конгрес ухвалити допомогу Україні

Міністерство оборони США "дуже стурбоване" відносинами між Росією та КНДР і спостерігає їхнє поглиблення. Про це на брифінгу в четвер, 25 січня, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Водночас вона зауважила, що наразі не може надати інформацію щодо нових імовірних поставок озброєння з КНДР до Росії.

"Постійне фінансування, постійна підтримка з боку цих країн (КНДР та Ірану, - ред.) справді продовжує війну. Це те, що нас турбує, тому ми взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну, але ми не можемо зробити це без ухвалення додаткового фінансування", - зазначила Сінгх.

Вона нагадала, що адміністрація президента США Джо Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році пакет військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї українській армії.

"На жаль, Сполучені Штати не можуть надати допомогу ще з грудня. Тож ми будемо продовжувати закликати Конгрес як публічно, так і приватно, на наших засіданнях ухвалити додаткове фінансування", - заявила речниця Пентагону.

На уточнення журналіста Української служби Голосу Америки Остапа Яриша щодо того, що означатиме ймовірне несхвалення Конгресом подальшого фінансування України для її здатності захищатися, а також який сигнал із Вашингтона це може дати решті світу, речниця Пентагону відповіла, що "підтримка України з боку США неймовірно важлива для демонстрації спільного сигналу не лише Європі та Росії, але й усьому світу".

"Це, звичайно, викликає занепокоєння, якщо ми не зможемо продовжувати підтримувати Україну. І я справді думаю, що члени Конгресу з обох партій розуміють можливий вплив", - наголосила Сінгх.

Речниця Пентагону нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що підтримка України з боку США є непохитною, додавши, що справді вірить, "що є члени Конгресу з обох партій, які також вірять у це і хочуть зробити правильні речі та ухвалити додаткове фінансування".

Як повідомляла агенція Reuters із посиланням на повідомлення державного інформаційного агентства Північної Кореї KCNA, президент Росії Путін висловив готовність незабаром відвідати Пхеньян під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей в Росії. Це буде перша поїздка російського лідера до Північної Кореї за понад два десятиліття.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 19-го січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що зближення відносин між Росією та Північною Кореєю викликає занепокоєння.

Відповідаючи на питання про те, яке значення має зустріч президента Росії Володимира Путіна із міністеркою закордонних справ КНДР, Кірбі нагадав, що Росія коштом Північної Кореї хоче розширити свій склад зброї - балістичних ракет та артилерії.

"Це хвилює народ України, Сполучені Штати, а також увесь Корейський півострів загалом", - сказав Кірбі.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох російських організацій і однієї особи за участь у транспортуванні та випробуваннях балістичних ракет КНДР для використання Росією проти України.

Передача Пхеньяном балістичних ракет та іншої зброї Росії для використання проти України, а також подальший розвиток ядерної та ракетної програм, вимагають уваги та скоординованих дій, заявив високопосадовець США з питань Північної Кореї Чон Пак на зустрічі з ядерними посланцями Південної Кореї.

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