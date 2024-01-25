Вторгнення згуртувало НАТО, а Росія стикається з численними проблемами в міру продовження війни: речник Пентагону

Я думаю, ми й надалі спостерігатимемо, як НАТО стає сильнішим і сильнішим, адже ми знову працюємо разом, щоб забезпечити мир і безпеку Європи та наших союзників по НАТО в Європі […й] сусіда НАТО на сході

У Пентагоні вважають, що співпраця та згуртованість НАТО суттєво посилилися з моменту вторгнення Росії в Україну. Натомість з наближенням другої річниці від початку війни, Росія стикається з дефіцитом боєприпасів та іншого ключового обладнання, численними проблемами у каналах постачання, та значними проблемами з персоналом.

Про це заявив речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, в інтерв'ю Голосу Америки.

Коментуючи падіння 24 січня російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ, на якому, за заявами представника російської Держдуми, були десятки українських військовополонених, Райдер зазначив, що американська сторона “стежить за ситуацією”, однак наразі не може підтвердити жодні заяви українських чи російських посадовців.

Що стосується перебігу російської війни проти України загалом, Райдер зауважив, що “Росія відчуває нестачу боєприпасів та військової техніки, значні проблеми у ланцюгах постачання, значні проблеми з персоналом”.

Відтак, Росія вимушена звертаються до таких країн, як Північна Корея та Іран, за додатковими військовими спроможностями та боєприпасами, що “демонструє складність, яку вони мають щодо поповнення власних запасів зброї”.

З точки зору США та міжнародної спільноти, за словами Райдера, значною перевагою України є підтримка з боку понад 50 країн світу, які спільно працюють над наданням допомоги країні.

“Це не лише США, – сказав Райдер. - Це міжнародні зусилля, і багато країн долучаються, у тому числі НАТО та інші, щоб підтримати Україні різними видами необхідної допомоги у сфері безпеки”.

Прессекретар Пентагону високо оцінив співпрацю союзників, які “працюють разом, щоб зрозуміти – як можна об'єднати наші ресурси та наші можливості, щоб поповнити наші власні запаси озброєнь, але водночас підтримувати Україну”.

Райдер також приділив увагу зміцненню НАТО.

“Я думаю, що одним із цікавих наслідків російського вторгнення в Україну стало подальше зміцнення згуртованості НАТО та можливостей НАТО”, – зазначив Райдер.

За його словами, це завжди був неймовірно сильний альянс. Але зараз він, ймовірно, найсильніший з моменту свого заснування після Другої світової війни, адже союзники по НАТО об'єдналися, щоб працювати разом у кризовій ситуації, і найголовніше — стримувати потенційні конфлікти.

“Я думаю, ми й надалі спостерігатимемо, як НАТО стає сильнішим і сильнішим, адже ми знову працюємо разом, щоб забезпечити мир і безпеку Європи та наших союзників по НАТО в Європі […й] сусіда НАТО на сході”, – зазначив Райдер.

Райдер також зазначив, що “пріоритетом номер один” для США залишається Китай. Водночас речник Пентагону наголосив на спроможності американських військових бути динамічними та реагувати на різноманітні кризи по всьому світу, розподіляючи ресурси відповідним чином, включно й для підтримки України.