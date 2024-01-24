Звіт: Після військових поразок в Україні, в Кремлі все більше думають про ядерне стримування

Великі втрати Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну означають, що Москва надає все більшого значення ядерній зброї як засобу стримування та подолання НАТО, йдеться в новому звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), який закликає Захід усвідомити, що ядерна загроза зростає.

24 лютого 2022 року, коли перші танки переправились через український кордон на початку повномасштабного вторгнення, президент Росії Володимир Путін виступив по телебаченню, попередивши світ про "наслідки, з якими ви не стикалися за свою історію", якщо хтось спробує зупинити Росію. Цю погрозу широко сприйняли як брязкання ядерною зброєю з боку Кремля.

У звіті IISS йдеться, що страх ескалації з боку Росії змусив Захід вагатися щодо постачання зброї Києву.

Але майже два роки потому розсекречений минулого місяця звіт розвідки США показав, що Росія втратила близько 315 000 військових в Україні з початку вторгнення, майже 90% своєї довоєнної армії – більшу частину цього через зброю, надану Заходом.

"Росія зараз менше довіряє своїм звичайним можливостям через усе, що вона втратила у війні в Україні", — сказав Вільям Альберк, автор звіту та директор зі стратегії, технологій і контролю над озброєннями в IISS.

Це означає, що атомна зброя Москви меншої дальності, відома як нестратегічна ядерна зброя або NSNW, призначена для використання на полі бою, стає все більш важливою для Кремля, за словами Альберка.

"Росія має в основному ракети малої і середньої дальності, повітряного, наземного і морського базування, здатні доставляти ядерні боєголовки по всьому театру військових дій і здатні тримати під загрозою всю НАТО. Самому НАТО не вистачає можливостей протидії, які б відповідали можливостям Росії".

Зусилля зі стримування

Росія вже розмістила нестратегічну ядерну зброю на території свого союзника Білорусі, яка межує з кількома країнами НАТО. Минулого тижня Білорусь оголосила про прийняття нової військової доктрини. "Розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі є важливою складовою превентивного стримування потенційних супротивників від розв’язання збройної агресії проти Білорусі. Це наш вимушений захід", – заявив 20 січня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

У звіті IISS також висвітлюється стаття, опублікована в червні відомим російським політичним і військовим аналітиком Сергієм Карагановим, головою Ради зовнішньої та оборонної політики в Москві, в якій він схвалив тактичний ядерний удар по європейській державі, яка підтримує Україну, щоб протистояти НАТО.

У статті під назвою "Важке, але необхідне рішення" Караганов писав, що потрібно розбудити "втрачений Заходом інстинкт самозбереження і переконати його в тому, що його спроби виснажити Росію, озброюючи українців, контрпродуктивні для Заходу. Нам доведеться знову зробити ядерне стримування переконливим аргументом, знизивши поріг для використання ядерної зброї".

"З моральної точки зору це жахливий вибір, оскільки ми будемо використовувати Божу зброю, тим самим прирікаючи себе на тяжкі духовні втрати. Але якщо ми цього не зробимо, може загинути не тільки Росія, але, швидше за все, вся людська цивілізація перестане існувати. Зламавши волю Заходу до продовження агресії, ми не тільки врятуємо себе і остаточно звільнимо світ від п’ятивікового західного ярма, але й врятуємо людство", – написав Караганов.

Альберк зазначає, що кілька інших відомих політологів Росії взяли участь у ядерній дискусії після публікації статті Караганова. У Караганова є навіть президентське схвалення.

У жовтні минулого року на щорічній конференції у Валдаї, містечку на березі озера між Москвою та Санкт-Петербургом, Путін сам обрав серед аудиторії Караганова.

"Путін сказав (Караганову): "Так, я читав усі ваші роботи. І я не думаю, що нам потрібно завдавати удару по НАТО, але я вважаю, що мені потрібні додаткові варіанти з точки зору ескалації зі США і НАТО, щоб зберегти стримування, — сказав Альберк, додавши, що ці варіанти все частіше включають застосування нестратегічної ядерної зброї. - Вони постійно думають про те, яка доза ядерної зброї їм знадобиться, щоб змусити нас погодитися, змусити нас фактично просити миру, без ескалації конфлікту поза їхнім контролем, коли ми починаємо фактично вражати цілі глибоко всередині Росії? Тож, по суті, як вони заважають нам вдарити по Москві? Як вони тримають конфлікт на рівні театру?"

"Я думаю, що вони вірять, що використання ядерної зброї в невеликих масштабах можна витримати, і це може бути вигідним для Росії. Отже, це те, що ми б розглядали як ядерну війну, щоб виграти битву, щоб вибити США, щоб запобігти вступу США у війну, наприклад, завадивши нам отримати підкріплення з континентальних Сполучених Штатів", — каже Альберк Голос Америки.

Після вторгнення Росії в Україну генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування будь-якої ядерної зброї Росією в Україні "фундаментально змінить природу конфлікту" і викличе "наслідки".

Росія вважає, що НАТО не має рішучості відповісти власною ядерною зброєю, згідно зі звітом IISS, в якому йдеться, що для Заходу життєво важливо перекалібрувати власне стримування.

"Чи повинні ми вводити однакові системи (NSNW)? Або ми усунемо російські спроби через кращу інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону? Це речі, які ми повинні з’ясувати. Це нова дилема – або дилема, я повинен сказати, яку ми ігнорували протягом такого тривалого часу", – сказав Альберк.