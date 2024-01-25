“Ми допоможемо Україні перемогти, це наша мета”. Помічник держсекретаря США О’Браєн озвучив стратегію перемоги у війні

У США вірять, що до кінця 2024 року Україна стане сильнішою і матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього. А її майбутнє – це американська допомога для перемоги. Таку заяву сьогодні, 25 січня, у Вашингтоні зробив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

“Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета”, – сказав О’Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund.

Досягти цього, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США і завдяки європейським зобов’язанням. Зокрема, посадовець покладає надії на ухвалення рішення ЄС про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

“Президентка [Єврокомісії] Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, коли держсекретар [Ентоні] Блінкен зустрівся з нею, висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування”, – сказав посадовець.

Як очікується, лідери ЄС розглянуть це питання на саміті наступного тижня.

А щодо американської допомоги представник Держдепу додав:

“З нашого боку є злети й падіння, але я скажу дві речі. Є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз - час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед".

Загалом співпраця між США та Європою зосереджена навколо війни Росії проти України, а також спільної відповіді на глобальні виклики (новітні технології, міграція, клімат), йшлося під час розмови у German Marshall Fund.

За участі Джеймса О'Браєна тут обговорили пріоритети на 2024 рік у контексті цілісної та вільної Європи.

“Дешеві гасла призводять до конфліктів, бідності та війни”

Так, завданням 2024 року для урядів є продемонструвати, що вони здатні досягти результатів у питаннях, які важливі для їхніх громадян, вважає О'Браєн.

“Інакше ми бачитимемо політичне поле для людей з дешевими гаслами і звинуваченнями інших, що призводить до конфліктів, сварок, бідності та навіть війни”, – сказав він.

Дипломат у справах Європи та Євразії у Держдепі США щойно повернувся з Румунії, яку назвав ключовим союзником у підтримці України та українського експорту, і зокрема підтримки безпеки в Чорному морі. Як повідомляв Голос Америки, минулого місяця О’Браєн відвідав Київ.

Стратегія перемоги України – наступальна

Росія, на думку О'Браєна, має намір продовжувати свою війну, “поки не побачить результатів американських виборів у листопаді”.

Стосовно війни Росії проти України посадовець сказав: “Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти Росії”.

Росія, на його думку, має намір продовжувати свою війну, “поки не побачить результатів американських виборів у листопаді”. Тому О'Браєн очікує напружених найближчих місяців та відзначає, що зима на війні завжди важка і жорстока.

Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні посадовець додав, що потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб, коштом внутрішніх ресурсів.

Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною, упевнений помічник держсекретаря США, та буде опиратися “на те, що було зроблено у 2023 році”.

Особливо на “видатний успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України”, каже посадовець.

Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною.

Він також відзначив зростання економіки України у 2023 році і очікує такої ж динаміки у цьому році (а саме - прогнозованого зростання у межах 5%).

Щодо економіки Росії, то О'Браєн назвав економістів Кремля дуже талановитими, оскільки їм вдається “досі прикривати президента Путіна” та утримувати рівень імпорту майже на довоєнному рівні.

Але Росія через війну та санкції втратила ключові галузі, які розвиваються у світі сьогодні та стимулюють розвиток наступного покоління економічного зростання, каже О’Браєн.

За його словами, Росія вже втратила сотні тисяч найталановитіших “інноваційних” людей, а також здобула залежність від Китаю, Північної Кореї та Ірану.

“Це не рецепт зростання”, – підсумував помічник держсекретаря.

Альтернативні сценарії для України

“Я втримаюся від спокуси обговорювати “план Б”, – сказав О’Браєн про альтернативні сценарії, які розглядаються сьогодні у США на випадок, якщо допомогу Україні так і не проголосуються у Конгресі.

Він також висловив сподівання, що необхідне голосування таки відбудеться найближчим часом:

“Настав час для лідерів сказати, що ми усвідомлюємо терміновість ухвалення рішень і йти вперед. Це зробить Америку безпечнішою та процвітаючою. Питання у тому, чи є у нас лідери сьогодні, щоб гідно відреагувати на цей момент”, – каже О’Браєн.