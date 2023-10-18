США запровадили санкції проти іранського виробника компонентів дронів, якими Росія обстрілює Україну

США запровадили санкції проти іранської компанії, яка виробляла компоненти дронів, що використовувались Росією у війні в Україні, повідомило Міністерство фінансів США у середу.
Окрім цієї компанії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило санкції ще проти 7 компаній, 11 фізичних осіб та одного судна, які базуються в Ірані, Гонконзі, Китаї та Венесуелі та забезпечують компонентами іранські програми з виробництва балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міністерства фінансів 18 жовтня.
“Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світуЗаступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон
Він наголошує на тому, що США продовжуватимуть вживати заходи, щоб перешкодити розповсюдженню Іраном БПЛА та іншої зброї репресивним режимам.
“Ми закликаємо міжнародну спільноту робити те саме”, – додав Нельсон.
Серед компаній, проти яких Мінфін США ввів санкції, є іранська Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), яка виробляла компоненти для БПЛА Mohajer-6, збитих українськими силами. Mohajer-6 – дрон, що забезпечує розвідку і спостереження, але також здатний завдавати ударів.
Він виробляється іранською компанією Qods Aviation Industries (QAI). Цей дрон використовувався російськими військами в Україні. Санкції проти QAI були запроваджені США ще у грудні 2013 року.
У липні 2023 року в публікації WSJ йшлось про те, що українські розслідувачі вперше знайшли у збитих дронах компоненти, вироблені компанією Sarmad.
З вересня 2022 року оголошено вже десять етапів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.
У вересні 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.
Мережа, на яку накладено санкції, сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку Корпусу вартових ісламської революції. Один зі складників двигунів, закуплених мережею, було знайдено в уламках російського дрона-камікадзе Shahed-136, який нещодавно збили в Україні.
Як повідомляв Голос Америки, до санкційного списку США раніше також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччині, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також російські компанії.
19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.
Як писав раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.
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