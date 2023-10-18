США запровадили санкції проти іранського виробника компонентів дронів, якими Росія обстрілює Україну

США запровадили санкції проти іранської компанії, яка виробляла компоненти дронів, що використовувались Росією у війні в Україні, повідомило Міністерство фінансів США у середу.

Окрім цієї компанії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило санкції ще проти 7 компаній, 11 фізичних осіб та одного судна, які базуються в Ірані, Гонконзі, Китаї та Венесуелі та забезпечують компонентами іранські програми з виробництва балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міністерства фінансів 18 жовтня.

“Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Необачний вибір Ірану і надалі поширювати БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу

Він наголошує на тому, що США продовжуватимуть вживати заходи, щоб перешкодити розповсюдженню Іраном БПЛА та іншої зброї репресивним режимам.

“Ми закликаємо міжнародну спільноту робити те саме”, – додав Нельсон.

Серед компаній, проти яких Мінфін США ввів санкції, є іранська Sarmad (Sarmad Electronic Sepahan Company), яка виробляла компоненти для БПЛА Mohajer-6, збитих українськими силами. Mohajer-6 – дрон, що забезпечує розвідку і спостереження, але також здатний завдавати ударів.

Він виробляється іранською компанією Qods Aviation Industries (QAI). Цей дрон використовувався російськими військами в Україні. Санкції проти QAI були запроваджені США ще у грудні 2013 року.

У липні 2023 року в публікації WSJ йшлось про те, що українські розслідувачі вперше знайшли у збитих дронах компоненти, вироблені компанією Sarmad.

З вересня 2022 року оголошено вже десять етапів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.

У вересні 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.

Мережа, на яку накладено санкції, сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку Корпусу вартових ісламської революції. Один зі складників двигунів, закуплених мережею, було знайдено в уламках російського дрона-камікадзе Shahed-136, який нещодавно збили в Україні.

Як повідомляв Голос Америки, до санкційного списку США раніше також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччині, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також російські компанії.

19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.

Як писав раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.

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