США ввели нові санкції проти управлінців “секретного інвестиційного портфеля” ХАМАСу

Міністерство фінансів США оголосило в середу, 18 жовтня, що воно наклало санкції на "ключових членів терористичної групи ХАМАС” з метою завадити фінансуванню організації. Санкції стосуються однієї організації та дев’яти осіб у Секторі Гази та інших країнах, включаючи Судан, Туреччину, Алжир і Катар. Зокрема, санкції спрямовані проти осіб, які керували активами в рамках так званого “секретного інвестиційного портфеля” ХАМАСу.

"Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій проти фінансистів і посередників ХАМАСу після жорстокої та безсовісної різанини мирних жителів Ізраїлю, включаючи дітей", — заявила міністр фінансів Дженет Єллен, яку цитує агентство Reuters.

"Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів, щоб позбавити терористів ХАМАСу можливості збирати та використовувати кошти для здійснення звірств і тероризування народу Ізраїлю", - додала вона.

Міністерство фінансів запровадило санкції після того, як президент США Джо Байден відвідав Ізраїль, де він зустрівся з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу й висловив широку підтримку Ізраїлю. Байден також пообіцяв внести до Конгресу США “цього тижня” запит на “безпрецедентний пакет допомоги” Ізраїлю.

“Сьогоднішні дії спрямовані проти терористів ХАМАСу та їх мережі підтримки, а не проти палестинців”, — зазначив в окремій заяві державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує National Public Radio. “Тільки ХАМАС несе відповідальність за бійню, яку його бойовики заподіяли народу Ізраїлю, і він повинен негайно звільнити всіх заручників, яких він утримує”.

За інформацією Reuters, компанія у секторі Ґази, яка потрапила під санкції, це “Buy Cash Money and Money Transfer Company” (“Компанія купуйте готівку та грошові перекази” українською), що надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти, включаючи криптовалюту біткойн.

Як повідомило Міністерство фінансів, цю компанію для переказу грошей також використовували інші терористичні організації.

Агентство Reuters також посилається на фірму Elliptic, яка займається дослідженням технологій блокчейну, і повідомила, що з 2015 року криптогаманці, які контролюються компанією “Buy Cash Money and Money Transfer Company”, отримали понад 25 мільйонів доларів у криптовалютах.

Раніше у вівторок, 17 жовтня, 105 американських законодавців надіслали листа до Міністерства фінансів США та Білого дому, висловлюючи “серйозну стурбованість” тим, що ХАМАС і афілійована група під назвою “Палестинський ісламський джихад” використовують цифрові активи для фінансування своїх операцій і уникнення санкцій США, додає Reuters.