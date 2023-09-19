США наклали на санкції за безпілотники на мережу з Туреччини, Китаю, Росії та Ірану

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів. Про це міністерство повідомило у вівторок, 19 вересня.

США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єкти інфраструктури.

За словами повідомлення Мінфіну США, мережа, що потрапила під санкції, сприяла фінансуванню, виробництву, закупівлі та технічному обслуговуванню БПЛА Іранської авіаційно-промислової компанії HESA (виробник БПЛА серій Ababil і Shahed), яка входить до підсанкційного списку США.

Як мовиться у повідомленні, іранська компанія використовувала нову назву, щоб обійти санкції. Її теж наразі включено до санкційного списку.

“ Іран продовжує навмисне розповсюджувати свої безпілотники, чим дозволяє Росії та її ставленикам на Близькому Сході, а також іншим дестабілізуючим гравцям підривати глобальну стабільність”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Сполучені Штати, за його словами, продовжуватимуть вживати заходів проти іранських мереж закупівель БПЛА та закликають юрисдикції проявляти належну обачність, необхідну для запобігання експорту цих компонентів до Ірану.

У виявленій схемі російські компанії – ТОВ "Дельта-Аеро", АТ "Аеросила" та АТ "Стар"– постачали іранській компанії гвинти і шини, а також проводили наземні та льотні випробування.

Турецькі учасники схеми сприяли фінансовим операціям на суму сотень тисяч доларів на підтримку закупівель. Китайські компанії та особи сприяли постачанню аерокосмічної продукції, антен, датчиків та іншого обладнання з потенційно можливим застосуваннями для БПЛА.

Виступаючи в ООН, президент Ірану Ебрагім Раїсі заперечив, що його країна відправляла безпілотники до Росії для використання у війні в Україні.

«Ми проти війни в Україні», — сказав президент Раїсі в понеділок під час зустрічі з керівниками ЗМІ на полях головної світової конференції, зустрічі лідерів високого рівня на Генеральній Асамблеї ООН.

У матеріалі було використано повідомлення агентства АР.