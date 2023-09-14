"Іранський тероризм перевищує будь-яку загрозу з часів терактів 9/11" – заява на слуханнях у Сенаті США

Масштаб "іранського тероризму" перевищує будь-яку терористичну загрозу для США та їхніх союзників від терактів 9/11. Таку оцінку озвучив Норман Рул, колишній менеджер Національної розвідки США з питань Ірану під час слухань у комітеті Палати представників із закордонних справ Конгресу США.

Слухання стосувалися ескалації загроз з боку Ірану та оцінки політики США щодо зловмисної діяльності Ірану.

“Іранські збройні формування дестабілізували Близький Схід, а їхні безпілотники вбивають незліченну кількість мирних жителів України”, – наголосив Норман Рул.

Дін Філліпс, конгресмен-демократ зауважив: “[Іранський] режим подружився із воєнним злочинцем Володимиром Путіним, і передає Росії ударні дрони для використання їх у незаконній і несправедливій війні проти України. Натомість Росія зараз пропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технологічної підтримки, що робить його ще більш небезпечним для світу”.

За даними МАГАТЕ, нагадує Філліпс, ядерна програма Ірану нині є більш розвиненою, ніж будь-коли, і принаймні в одному випадку Іран збагатив невелику партію урану до 84%.

“Це лише на один відсотковий пункт нижче того, коли його чистота досягне рівня для вироблення зброї. Вони також зібрали достатньо збагаченого розщеплюваного матеріалу для створення кількох бомб”, – наголосив конгресмен.

Норман Рул зазначив, виступаючи перед законодавцями: “У час, коли ви розглядаєте політику щодо Ірану, можливо, вам буде корисно подумати про те, як лідери Ірану бачать світ сьогодні. На жаль, події останніх двох років додають їм впевненості”.

За словами колишнього працівника Національної розвідки США, вторгнення Росії в Україну порушило єдність між великими країнами і "зміцнило небажання Заходу ризикувати, щоб не призвести до нової міжнародної кризи. Зусилля Китаю підірвати міжнародний порядок знайшло активного партнера в Ісламській Республіці".

У відповіді міжнародної спільноти на тривожне розширення ядерної програми Ірану та блокуванні роботи МАГАТЕ, домінували риторика та незначні санкції, вважає Рул.

На думку експерта, подібна відповідь з боку країн Заходу "була і на катування та страти мирних протестувальників, захопленням заручників у міжнародних водах та неодноразові спроби вбивати чи викрадати громадян США на батьківщині та журналістів у Британії".