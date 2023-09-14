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"Іранський тероризм перевищує будь-яку загрозу з часів терактів 9/11" – заява на слуханнях у Сенаті США
Масштаб "іранського тероризму" перевищує будь-яку терористичну загрозу для США та їхніх союзників від терактів 9/11. Таку оцінку озвучив Норман Рул, колишній менеджер Національної розвідки США з питань Ірану під час слухань у комітеті Палати представників із закордонних справ Конгресу США.
Слухання стосувалися ескалації загроз з боку Ірану та оцінки політики США щодо зловмисної діяльності Ірану.
“Іранські збройні формування дестабілізували Близький Схід, а їхні безпілотники вбивають незліченну кількість мирних жителів України”, – наголосив Норман Рул.
Дін Філліпс, конгресмен-демократ зауважив: “[Іранський] режим подружився із воєнним злочинцем Володимиром Путіним, і передає Росії ударні дрони для використання їх у незаконній і несправедливій війні проти України. Натомість Росія зараз пропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технологічної підтримки, що робить його ще більш небезпечним для світу”.
За даними МАГАТЕ, нагадує Філліпс, ядерна програма Ірану нині є більш розвиненою, ніж будь-коли, і принаймні в одному випадку Іран збагатив невелику партію урану до 84%.
“Це лише на один відсотковий пункт нижче того, коли його чистота досягне рівня для вироблення зброї. Вони також зібрали достатньо збагаченого розщеплюваного матеріалу для створення кількох бомб”, – наголосив конгресмен.
Норман Рул зазначив, виступаючи перед законодавцями: “У час, коли ви розглядаєте політику щодо Ірану, можливо, вам буде корисно подумати про те, як лідери Ірану бачать світ сьогодні. На жаль, події останніх двох років додають їм впевненості”.
За словами колишнього працівника Національної розвідки США, вторгнення Росії в Україну порушило єдність між великими країнами і "зміцнило небажання Заходу ризикувати, щоб не призвести до нової міжнародної кризи. Зусилля Китаю підірвати міжнародний порядок знайшло активного партнера в Ісламській Республіці".
У відповіді міжнародної спільноти на тривожне розширення ядерної програми Ірану та блокуванні роботи МАГАТЕ, домінували риторика та незначні санкції, вважає Рул.
На думку експерта, подібна відповідь з боку країн Заходу "була і на катування та страти мирних протестувальників, захопленням заручників у міжнародних водах та неодноразові спроби вбивати чи викрадати громадян США на батьківщині та журналістів у Британії".
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Знищення російського комплексу ППО в Євпаторії - як реагують на атаку ЗСУ західні оглядачі? Відео
Збройні сили України завдали удару поблизу Євпаторії і знешкодили російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю в понад мільярд доларів. За повідомленнями ЗМІ, для операції використали безпілотники для виведення з ладу російських радарів, а потім крилаті ракети для ураження пускових установок ППО.
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Сину президента США Гантеру Байдену пред'явили обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї
Синові президента США Джо Байдена – Гантеру Байдену - оголосили обвинувачення у кримінальній справі щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї.
Спеціальний прокурор Девід Вайс звинуватив сина президента Байдена, за трьома кримінальними звинуваченнями у зв’язку зі зброєю, яку він придбав у 2018 році.
За повідомленням Reuters, прокуратура оголосила обвинувачення після того, як вона та захист не змогли досягти угоди про визнання 53-річним Гантером своєї провини.
В обвинувальному висновку, поданому до окружного суду у штаті Делавер, мовиться, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена у брехні про вживання наркотиків на момент, коли він купував пістолет Colt Cobra у жовтні 2018 року. За законом, наркозалежна особа не може купувати чи зберігати вогнепальну зброю.
"Провина" Гантера Байдена
Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, планував визнати себе винним за звинуваченнями у несплаті податків на 100 000 доларів від 2017 та 2018 років, а також, в окремій справі, зізнатися в незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну. Адвокатам Гантера вдалось досягти угоди з федеральним прокурором з розширеними повноваженнями Девідом Вайсом, що могло позбавити його кримінального переслідування.
Гантер Байден публічно розповідав про свою боротьбу з алкоголізмом і вживанням креку. Він погодився на досудову програму, яка дозволяє зняти з нього звинувачення, якщо він дотримуватиметься умов угоди з прокуратурою, наприклад, ніколи більше не володіти вогнепальною зброєю чи не вживати алкоголю.
Після того, як федеральна суддя піддала сумніву умови угоди, якої адвокати досягли з прокуратурою, Гантер Байден змінив рішення і відмовився визнавати свою провину. При цьому адвокати Гантера Байдена наполягали, що частина угоди про визнання провини, яка має допомогти сину президента Байдена уникнути судового розгляду справи, залишається чинною.
Політична складова кримінальної справи
Справа Байдена-молодшого щодо вживання наркотиків і фінансових операцій відбивається на політичній кар’єрі його батька. Республіканці в Конгресі проводять власні розслідування майже кожного аспекту ділових операцій Гантера Байдена, включно з іноземними платежами.
Законодавці-республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, закликали суддю відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену Міністерством юстиції під наглядом адміністрації президента Байдена.
Гантер Байден, який раніше був наркозалежним, брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові.
Республіканці в Палаті представників намагалися пов’язати роботу Гантера Байдена з діяльністю його батька на посаді президента, але вони не змогли надати доказів, які б показали будь-які протиправні дії.
У цій справі прокуратура не висувала жодних звинувачень проти президента Байдена, що були б пов'язані з розслідуванням справ його сина.
Розгляд справ проти Гантера Байдена відбувається на тлі звинувачень, висунутих Міністерством юстиції проти колишнього президента від Республіканської партії Дональда Трампа, який вважається головним опонентом президента Джо Байдена на виборах наступного року.
- Голос Америки
Пентагон попереджає КНДР щодо надання зброї Росії. Це порушення резолюцій Радбезу ООН
У Пентагоні застерегли керівництво Північної Кореї від надання будь-якої зброї Росії. Про це заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу у четвер, 14-го вересня.
"Ми публічно попередили Північну Корею, що надання будь-якої зброї Росії знову порушує резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія, тому ми закликаємо Північну Корею не укладати угоди з Росією" - заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
Вона також додала, що будь-яка країна, яка підтримує Росію не лише подовжує конфлікт, але й "безпосередньо бере участь у вбивстві невинних українських цивільних, офіційних осіб і тих, хто перебуває на полі бою".
Разом з тим, у Пентагон наголосили, що поки немає жодного офіційного підтвердження, що КНДР надала Росії якусь зброю.
Раніше цього тижня північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув з візитом до Росії. Під час зустрічі з російським президентом він пообіцяв Москві "повну і безумовну підтримку". А війну проти України він назвав "священною боротьбою Росії проти гегемоністських сил задля захисту свого суверенітету й інтересів".
- Голос Америки
Президенти Байден і Зеленський зустрінуться віч-на-віч наступного тижня
Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі наступного тижня після участі у засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця. Про дату і час зустрічі наразі не повідомлено.
Американське видання CNN з посиланням "на кількох офіційних осіб, знайомих із планами" також повідомляє про заплановану зустріч президентів США та України.
Обоє президентів Байден та Зеленський оголошують промову на Генасамблеї ООН у вівторок. Одне з джерел повідомило CNN, що президент Зеленський після Нью-Йорка відвідає Вашингтон.
14 вересня ізраїльський уряд також повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в рамках Генасамблеї ООН проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Востаннє президенти Байден та Зеленський зустрічалися під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня цього року. Раніше цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ, де підтвердив “непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету, територіальній цілісності та демократії України, особливо в умовах агресії Росії”.
14 вересня президент Байден призначив ексміністерку торгівлі Пенні Пріцкер спецпредставницею США з питань економічного відновлення України. Як зазначає видання The New York Times, посада спеціального представника США з питань економічного відновлення України є новою позицією, і її запровадження свідчить про дедалі більшу увагу адміністрації Байдена до довгострокового економічного виживання країни в умовах продовження війни з Росією.
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