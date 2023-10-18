Держдеп критикує Китай за надання Путіну "платформи для просування його агресивної війни проти України"

Державний департамент США заявив у середу, що стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією і надавати президенту Росії Володимиру Путіну «платформу для просування його агресивної війни проти України».

Про це речник Державного департаменту заявив, коментуючи на запит Голосу Америки зустріч президента Росії Володимира Путіна та керівника Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні раніше у середу.

«Ми стурбовані тим, що КНР продовжує підтримувати відносини з Росією. Прийняття Путіна в Китаї є невдалим проявом підтримки Росії, яка продовжує вести незаконну та жорстоку війну проти України», – мовиться у письмовій відповіді Держдепу на запит Голосу Америки.

Американське дипломатичне відомство наголосило, що його позиція є незмінною та відомою у світі.

«Раніше ми говорили, що ми не вважаємо, що будь-яка країна повинна надавати пану Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України», – мовиться у заяві Держдепу.

Як повідомляв Голос Америки, президент Путін перебуває в Китаї для участі у зібранні близько десятка лідерів, яких Китай запросив на форум ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях».

У візиті Путіна вбачають демонстрацію підтримки цієї ініціативи, спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.

На цій зустрічі Путін виступив з критикою США через, як він сказав, «глибше занурення США в український конфлікт».

Путін розкритикував надання Вашингтоном українській армії тактичної ракетної системи дальньої дії (ATACMS), використання якої Київ підтвердив у вівторок. За словами Путіна, використання цієї зброї "просто продовжує агонію" для України.

Лише за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Путін зустрівся з Сі в Пекіні, де сторони підписали угоду, яка обіцяє «безмежні» відносини. Спроби Пекіна представити себе як нейтрального мирного посередника у війні Росії проти України були широко відкинуті міжнародною спільнотою.

Це була перша поїздка президента Путіна за межі колишнього радянського простору після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виставив на нього ордер на арешт у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні. Минулого тижня Путін побував у Киргизстані.

Як повідомляв Голос Америки, Китай засудив міжнародні санкції, накладені на Росію, але прямо не коментує ордер на арешт Путіна, виданий за звинуваченнями в імовірній причетності до викрадень тисяч дітей з України.