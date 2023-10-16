Візит Путіна до Пекіна підкреслює економічну та дипломатичну підтримку РФ Китаєм

ТАЙБЕЙ, Тайвань (AP) — Цього тижня президент Росії Путін, за очікуваннями, зустрінеться з китайськими лідерами в Пекіні під час візиту, який підкреслює підтримку Китаєм Москви на тлі її війни в Україні.



Дві країни створили неформальний союз проти Сполучених Штатів та інших демократичних країн, який зараз ускладнюється війною Ізраїлю та ХАМАС. Китай намагався збалансувати свої зв'язки з Ізраїлем з економічними відносинами з Іраном і Сирією, які рішуче підтримує Росія.



Візит Путіна також є демонстрацією підтримки ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях» (BRI), спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.



Путін дав інтерв'ю китайським державним ЗМІ, в якому високо оцінив масштабні, але слабко пов'язані проєкти BRI.



«Так, ми бачимо, що деякі люди вважають це спробою Китайської Народної Республіки поставити когось під свій вплив, але ми бачимо інше, ми просто бачимо бажання співпраці», – сказав він в інтерв’ю державному мовнику CCTV, згідно зі стенограмою Кремля, опублікованій у понеділок.



Російський лідер буде серед гостей на зустрічі з нагоди 10-ї річниці оголошення Сі Цзіньпіном політики BRI, яка обтяжила такі країни, як Замбія та Шрі-Ланка, великим боргом після того, як вони підписали контракти з китайськими компаніями на будівництво доріг і аеропортів та інші громадські роботи, які вони інакше не могли собі дозволити.



Візит Путіна офіційно не підтверджено, але китайські чиновники припустили, що він прибуде пізно в понеділок.



Відповідаючи на запитання журналістів у п’ятницю про візит до Китаю, Путін сказав, що він вестиме переговори щодо проєктів, пов’язаних з «Одним поясом, одним шляхом», які, за його словами, Москва хоче пов’язати з зусиллями економічного альянсу країн колишнього Радянського Союзу, переважно розташованих у Центральній Азії, задля «досягнення спільних цілей розвитку». Він також применшив вплив економічного впливу Китаю в регіоні, який Росія довгий час вважала сферою свого впливу і де вона працювала, щоб зберегти політичний і військовий вплив.



«У нас тут немає ніяких розбіжностей, навпаки, є певна синергія», — сказав Путін.



Путін сказав, що він і Сі також обговорять зростання економічних і фінансових зв'язків між Москвою і Пекіном.



Пекін і Москва мають фінансові зв'язки в енергетичній, високотехнологічній і фінансовій галузях. Важливість Китаю для російського експорту також зросла.

Александр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia, сказав, що з точки зору Китаю, «Росія є безпечним сусідом, дружнім, джерелом дешевої сировини, підтримкою китайських ініціатив на світовій арені, а також джерелом військових технологій, деяких із тих, яких Китай не має».



«Для Росії Китай є рятівним кругом, економічним рятівним кругом у її жорстоких репресіях проти України», — сказав Габуєв Associated Press.



«Це головний ринок для російських товарів, це країна, яка надає свою валюту та платіжну систему для розрахунків між Росією та зовнішнім світом — із самим Китаєм, а також з багатьма іншими країнами, а також є основним джерелом імпорту складних технологій, включаючи товари подвійного призначення, які надходять у російську військову машину».



Габуєв сказав, що хоча Москва і Пекін навряд чи створять повноцінний військовий альянс, їхнє оборонне співробітництво буде розвиватися.



"Я не очікую, що Росія і Китай створять військовий союз", - сказав Габуєв. «Обидві країни є самодостатніми з точки зору безпеки, і вони виграють від партнерства, але жодна насправді не вимагає гарантії безпеки від іншої. І проповідують стратегічну автономію».

«Військового альянсу не буде, але буде тісніша військова співпраця, більше оперативної сумісності, більше співпраці щодо спільної демонстрації сили, у тому числі в таких місцях, як Арктика, і більше спільних зусиль з розробки протиракетної оборони, що ускладнить ядерну політику для США та союзників в Азії та Європі», – додав він.



Китай і колишній Радянський Союз конкурували за вплив під час холодної війни, але потім стали партнерами в економічній, військовій і дипломатичній сферах. Лише за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Путін зустрівся з Сі в Пекіні, і сторони підписали угоду, яка обіцяє «безмежні» відносини. Спроби Пекіна представити себе як нейтрального мирного посередника у війні Росії проти України були широко відкинуті міжнародною спільнотою.



Сі відвідав Москву. Китай засудив міжнародні санкції, накладені на Росію, але прямо не коментує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями в нібито причетності до викрадень тисяч дітей з України.