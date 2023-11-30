Помер Генрі Кіссінджер у віці 100 років. Його називають найвпливовішим дипломатом останніх понад 50 років

У віці 100 років помер Генрі Кіссінджер, якого називають одним з найбільш впливових американських та світових дипломатів протягом понад пів століття.

Його консалтингова фірма повідомила, що він помер у середу у своєму будинку в Коннектикуті. Причина смерті не була названа. У повідомленні говорилося, що прощання з ним відбудеться під час приватної сімейної церемонії, після якої пізніше відбудеться публічна панахида в Нью-Йорку.

Кіссінджер прибув до США як біженець з передвоєнної Європи, але став видатним вченим, лауреатом Нобелівської премії миру та культурною іконою.

Як консервативний мислитель в американській дипломатії, він допоміг створити низку дипломатичних успіхів, включаючи зближення з Китаєм і розрядку з Радянським Союзом. Він був удостоєний Нобелівської премії миру разом із Ле Дук Тхо з Північного В’єтнаму за їхні зусилля щодо припинення війни у В’єтнамі.

Кіссінджер також мав багато досягнень на Близькому Сході, включаючи переговори щодо Синайської угоди 1975 року між Єгиптом та Ізраїлем і роботу над просуванням ширшого арабо-ізраїльського мирного процесу. Ці зусилля, які стали пізніше відомі як «човникова дипломатія».

Незважаючи на його досягнення в усьому світі, Кіссінджер був суперечливою фігурою, критики стверджували, що він дозволив килимові бомбардування в Камбоджі, підтримував репресії Пакистану проти Бангладеш і мало зробив для зупинки кампанії Аргентини проти дисидентів.

Щодо України, то через рік після початку російської широкомасштабної агресії Кіссінджер змінив свою багатолітню позицію і заявив, що підтримує прагнення Києва щодо вступу до НАТО.

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі в січні 2023 року він сказав, що готовність Москви йти на повномасштабну відкриту війну зруйнувала аргументи на користь нейтральності України.

У своїй промові на форумі він заявив, що Україні потрібні гарантії НАТО, а її членство в альянсі «було б належним наслідком».

Дитинство у Німеччині, перші роки у США

Народився як Гайнц Кіссінґер у Фюрті, Німеччина. Він прибув до Сполучених Штатів у 1938 році у віці 15 років після того, як його єврейська родина втекла від нацистських переслідувань. Сім’я розмовляла вдома англійською, і Гайнца стали називати Генрі, а пізніше він став натуралізованим громадянином США.

Кіссінджер повернувся до Європи під час Другої світової війни як американський військовий 84-ї піхотної дивізії.

"Я дивлюся на ті роки з великою гордістю", – сказав Кіссінджер Chicago Tribune, коли йому було за 80. «Друга світова війна була війною без жодної моральної двозначності».

Після війни Кіссінджер вступив до Гарварду та отримав в університеті ступені бакалавра, магістра та доктора, а згодом став викладати в цьому університеті.

Погляд Кіссінджера на зовнішню політику сформувався під впливом його втечі з нацистської Німеччини. Хоча, його фірмовою маркою в дипломатії була «реальна політика», зосереджена на прийнятті практичних дипломатичних рішень, а не тих, що ґрунтуються на моральних рамках.

Коли в 1974 році газета New York Times запитала про почуття песимізму і навіть трагізму в його політичних творах, Кіссінджер відповів: «Я думаю про себе більше як про історика, ніж як про державного діяча. Як історик, ви повинні усвідомлювати той факт, що кожна цивілізація, яка коли-небудь існувала, колись зазнала краху».

«Історія — це розповідь про спроби, які зазнали невдачі, про прагнення, які не були реалізовані, про бажання, які здійснилися, а потім виявилися не такими, як очікувалося», — сказав він.

Посади у Білому домі

Після роботи консультантом урядових установ США під час адміністрацій президентів Ейзенхауера, Кеннеді та Джонсона Кіссінджер увійшов до Білого дому як член кабінету в 1969 році під час адміністрації Ніксона. Він обіймав посаду радника з питань національної безпеки, а потім держсекретаря і продовжував бути держсекретарем при президенті Джеральді Форді.

Кіссінджер мав тісні стосунки з президентом Річардом Ніксоном і вважав цю співпрацю головною причиною успіхів у зовнішній політиці.

У 2009 році він сказав Newsweek: «Я бачив президента щодня, коли ми обидва були в місті, тому що вважав абсолютно важливим, щоб ми думали однаково. Мені пощастило. У мене були надзвичайно тісні стосунки з двома президентами, яким я служив. Насправді, якщо поглянути на історію державних секретарів, то це рідко», – сказав він.

Кіссінджер і Ніксон також тісно співпрацювали для розрядки напруженості у відносинах з Радянським Союзом, результатом чого стали Переговори про обмеження стратегічних озброєнь, а також Договір про протиракетну оборону.

Головний дипломат США отримав численні нагороди за свої заслуги. Разом із Нобелівською премією миру в 1973 році він отримав Президентську медаль Свободи в 1977 році, найвищу цивільну відзнаку Сполучених Штатів, і Медаль Свободи в 1986 році, якою були нагороджені 10 найвпливовіших лідерів Америки, що народилися за кордоном.

Критика деяких суперечливих рішень

Незважаючи на свої досягнення, Кіссінджер викликав багато критики, здебільшого зосередженої на його діях під час війни у В'єтнамі.

Кіссінджер тримав у таємниці бомбардування Камбоджі та Лаосу США в 1969 році, які сприяли ескалації війни у В’єтнамі, не повідомляючи про них Конгрес чи американську громадськість.

Він також отримав від Ніксона повноваження вести таємні переговори з північними в'єтнамцями. Хоча в результаті переговорів Кіссінджер зрештою допоміг досягти Паризьких мирних угод, його критики кажуть, що роки таємних переговорів лише продовжили війну.

Кіссінджера також критикували за його роль у конфліктах по всьому світу, включаючи громадянську війну в Анголі, яка переросла в поле битви під час холодної війни, і участь США в Чилі, яка завершилася державним переворотом у 1973 році.

Хоча Кіссінджер залишався на посаді держсекретаря після того, як Ніксон з ганьбою пішов у відставку в 1974 році, його не оминув Вотергейтський скандал, який зніс Ніксона з посади. Скандал виявив, що Кіссінджер наказав ФБР прослуховувати членів Ради національної безпеки, щоб дізнатися, хто злив новини про бомбардування Камбоджі США в ЗМІ.

Діяльність після Білого дому

Після відходу з уряду Кіссінджер працював міжнародним консультантом і лектором, а також був автором більше десятка книг. Його остання «Лідерство» була опублікована, коли йому було 99.

Він продовжував виступати та писати про закордонні справи, навіть спровокував суперечки в травні 2022 року, коли на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, стверджував, що Україна повинна поступитися територією, щоб укласти мир з Росією. Він сказав, що ганебна поразка президента Росії Володимира Путіна може погіршити довгострокову стабільність Європи. Пізніше він різко змнив свою думку.

У Кіссінджера залишилася друга дружина Ненсі, з якою він одружився в 1974 році. З першою дружиною Енн Флейшер у нього було двоє дітей і п'ятеро внуків.

У повідомленні було використано матеріали англомовної служби Голосу Америки та Reuters.