США вводять нові санкції проти китайських та російських компаній, через поставку запчастин для дронів

Ми без вагань вживемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати та підтримувати незаконну та аморальну війну Путіна в Україні

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів у понеділок, 25 вересня, розмістило проєкт рішення про запровадження нових торговельних обмежень проти 28 компаній з семи країн світу за діяльність “всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів”. Санкції буде введено в дію 27 вересня.

Серед організацій, щодо яких запроваджено санкції, є 11 китайських і 5 російських компаній. За даними мережі AP, дев’ять компаній, у тому числі китайська Asia Pacific Links Ltd. і російська SMT-iLogic, нібито брали участь у схемі постачання запчастин для безпілотників через підсанкційний Центр спеціальних технологій для Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ).

До санкційного списку також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччини, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах. Накладення санкцій ускладнить американським компаніям співпрацю з цими організаціями, зокрема постачання їм технологій.

Серед російських компаній, щодо яких було запроваджено санкції - ТОВ Device Consulting, ТОВ Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy та корпорація VSMPO-AVISMA. Що стосується останньої, то згідно з даними американського уряду, компанія “представляє критичний ризик щодо виведення оборонних технологій США. VSMPO-AVISMA безпосередньо займається виробництвом титану та металовиробів для російської армії та спецслужб”.

“Ми без вагань вживемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує намагатися забезпечувати та підтримувати незаконну та аморальну війну Путіна в Україні”, — заявив керівник експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевес, якого цитує мережа AP.

Цей черговий пакет санкцій буде запроваджений США після того, як 19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.

Як повідомляв раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.