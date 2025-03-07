Трамп: "Росія прямо зараз "розбиває" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю" санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував останні атаки Росії в Україні.

"Виходячи з того факту, що Росія прямо зараз "розбиває" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, обмеження та мита проти Росії допоки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню. До Росії та України: сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую!!!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У ніч на 7 березня російські сили завдали нового удару по критичній інфраструктурі України. Постраждали принаймні восьмеро людей.

Зокрема, Росія атакувала по об'єктах газовидобувної промисловості України. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив: "Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам".

Під ударом Росії знову опинилась інфраструктура, "яка забезпечує нормальне життя" для українців, постраждали й житлові будинки, написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили 34 ракети та 100 безпілотників.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи... Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000... французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", - зазначено у повідомленні.

Зеленський також написав, що Mirage "успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет".

Український президент також закликав до примусу Росії припинити такі "удари проти життя". "І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни", - додав український президент.

Попри численні докази й свідчення, а також ордери Міжнародного кримінального суду на арешт президента Володимира Путіна та російської верхівки, Росія відкидає звинувачення у цілеспрямованих атаках проти цивільних.

Як відзначає Reuters, це "перший великий ракетний удар (Росії) після того, як США призупинили обмін розвідданими з Україною".

Посолка США в Україні Бріджит Брінк у мережі X опублікувала карту повітряних тривог.

Нагадаємо, за деякими повідомленнями, США ще раніше обмежили певний обмін розвідданими, включаючи виконання меншої кількості розвідувальних та спостережних польотів, які можуть вплинути як на наступальні, так і на оборонні операції, включаючи протиповітряну оборону України.

Reuters додає, що пауза у військовій допомозі та розвідці США може підірвати протиповітряну оборону України, оскільки у Києва не вистачає передових ракет ППО і українські сили не можуть продовжувати так само ефективно відстежувати атаки, як із використанням американських розвідданих.

"Росія здійснила шалене бомбардування критично важливої української інфраструктури на тлі зростального занепокоєння, що рішення США не надавати розвідувальну допомогу може зробити Україну більш вразливою для атак", - пише New York Times.

Інститут вивчення війни (ISW) днями зазначав, що після оголошення новин про паузу в американській допомозі Києву - озброєнням і розвідданими - "кремлівські чиновники оголосили про свій намір скористатися призупиненням.., щоб отримати додаткові переваги на полі бою". Так само, нагадує ISW, російські сили скористалися попереднім призупиненням військової допомоги США на початку 2024 року, зокрема спробувавши захопити місто Харків у травні 2024 року до того, як американська військова допомога відновила надходження до українських сил на передовій.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні спеціальний представник Білого дому в Україні Кіт Келлог визнав серйозний вплив цього рішення на дії Києва, але сказав, що "це було однією з причин, чому це було зроблено".

Келлог також сказав, що угода про корисні копалини між Україною та США передбачає партнерство, яке "може стати основою архітектури безпеки для України в майбутньому", і без її підписання "не буде просування вперед".

При цьому міністр оборони США Піт Геґсет напередодні заявив, що призупинення військової допомоги США Україні є тимчасовим і це - "пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру": "Президент (Дональд Трамп) дуже пильно стежить за тим, що саме говорять і роблять українці щодо прихильності цьому мирному процесу, і нас дуже заохочують ті ознаки, які ми бачимо".

Напередодні Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію наступного тижня "для зустрічі зі Спадкоємним принцом", а після того українська сторона "залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами".

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі з українськими представниками, ймовірно, йтиметься про обговорення мирної угоди та початковий етап припинення вогню.

Після уточнювального запитання, чи є можливість того, що Вашингтон відновить військову допомогу Києву після зустрічі в Саудівській Аравії, Віткофф сказав: "Я гадаю, президент сказав, що є шлях назад. І президент Зеленський продемонстрував, що він має намір йти цим шляхом добросовісного повернення. Він перепросив. Він сказав, що вдячний. Він сказав, що хоче працювати над миром".

Щодо питання про наслідки призупинення допомоги США Україні Віткофф сказав: "Ми дали їм достатньо".

У статті використано матеріали Reuters