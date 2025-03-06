Обмін розвідданими між США і Британією - серед тем зустрічі Гілі і Геґсета

Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та США Піт Геґсет під час зустрічі у Пентагоні 6 березня обговорять зокрема питання обміну розвідувальними даними.

Гілі під час зустрічі наголосить на "неперевершеній глибині особливих відносин Сполученого Королівства зі США – найближчим союзником Сполученого Королівства у сфері безпеки – оскільки обидві країни продовжують співпрацювати у військових операціях, підтримці миру, зборі розвідданих і розробці передових технологій – зміцнюючи безпеку та підтримуючи економічне зростання", - йдеться у повідомленні британського уряду.

Відповідаючи на питання журналістів у переддень зустрічі про те, чи говоритиме він з Геґсетом про паузу США у наданні Україні розвідданих та військовій допомозі, Гілі сказав: "Це для завтрашніх обговорень, але це частина дводенної програми і ми тяжко працюємо задля миру".

Розвіддані для України від США

Напередодні Голос Америки повідомляв, що директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США припинили надавати Україні розвідувальну та військову допомогу, але він сказав, що вважає, ця пауза "незабаром зникне".

Нині спеціальний представник Білого дому в Україні Кіт Келлог визнав серйозний вплив цього рішення на дії Києва, але сказав, що "це було однією з причин, чому це було зроблено".

"Найкращий спосіб, яким я можу це описати, - це ніби трохи вдарити мула поперек носа. Ви привертаєте його увагу, - сказав Келлог. - Ми даємо їм зрозуміти, що цей президент (Дональд Трамп) дуже серйозно ставиться до цього, і ми збираємося покласти край цій війні".

"Чи це важко? Звичайно, але … це не те, що вони не знали, що це буде. Вони отримали справедливе попередження, що буде", - додав спецпредставник Білого дому.

Нагадаємо, напередодні медіа повідомили, що американська допомога розвідданими не припинилася повністю, натомість йдеться про дані, які Україна може використати для здійснення атак у Росії.

При цьому, за деякими повідомленнями, США раніше обмежили певний обмін розвідданими, включаючи виконання меншої кількості розвідувальних та спостережних польотів, які можуть вплинути як на наступальні, так і на оборонні операції, включаючи протиповітряну оборону України.

Розвіддані для України від Європи

Нині під час пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом міністр оборони Рустем Умєров сказав, що Україна поки не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними з боку США.

"Щодо розвідданих, ми ще не отримали детальної інформації про те, як вони будуть обмежені, але ми вже працюємо над альтернативами", – заявив міністр і припустив, що в разі необхідності Україна буде запитувати розвідувальну інформацію і в Німеччини.

Деякі європейські союзники заявили, що їхня співпраця з Україною не залежить від рішень США у цьому питанні. "Наша розвідка є суверенною, ми маємо власні можливості і ресурси, і ми використовуємо їх, щоб допомагати українцям", - сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Він також додав, що припинення США військової допомоги та обміну розвідданими матиме "значний оперативний вплив" на Україну. "Я думаю, що для наших британських друзів, які перебувають у розвідувальній спільноті зі Сполученими Штатами, це складніше", — сказав він, посилаючись на розвідувальний альянс Five Eyes, куди крім США входять Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Днями медіа повідомляли, що хоча Вашингтон формально заборонив своїм союзникам, зокрема Британії, ділитися американськими розвідданими з Україною, деякі розвіддані, ймовірно, продовжуватимуть передаватись Києву. Але це не стосуватиметься найсвіжіших та високоцінних розвідувальних даних, таких як ті, які потрібні Україні для завдання точних ударів по рухомих російських цілях. New York Times повідомив з посиланням на інформацію посадовця США, що Україна більше не отримує інформацію для цілей.

Обмін розвідданими між США та союзниками

NBC News із посиланням на власні джерела повідомило, що деякі союзники США розглядають можливість скоротити обсяг розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном у відповідь на зміну підходу адміністрації Трампа до відносин із Росією.

Влада союзних до США країн не підтверджує, що розглядається можливість зменшення співпраці розвідок.

Речник Ради Білого дому з нацбезпеки Браян Г'юз у відповідь NBC News на прохання прокоментувати це заявив, що "Сполучені Штати мають неперевершені розвідувальні можливості, саме тому існують такі ініціативи з обміну розвідданими, як Five Eyes".

Він додав: "Президент (Дональд) Трамп чітко бачить усі загрози, які наші супротивники становлять для нашої національної безпеки, і він працюватиме з будь-яким союзником або партнером, який розуміє небезпечний світ, успадкований після катастрофічних років (колишнього президента Джо) Байдена".

За даними медіа, протоколи можуть переглядати Ізраїль, Саудівська Аравія та країни з так званого Five Eyes, розвідувального альянсу, куди крім США входять Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Колишні посадовці розповіли американському медіа, що все, що ставить під загрозу це зобов'язання щодо захисту іноземних агентів під прикриттям, порушить цю довіру, а отже деякі шпигунські служби можуть потенційно обмежити обмін інформацією з Вашингтоном.