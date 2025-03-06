П’ять резолюцій на підтримку України провалились у Сенаті

У середу ввечері, 5 березня, п’ятеро сенаторів винесли на голосування кожен свою резолюцію на підтримку України. Однак усі ці резолюції були заблоковані голосуванням сенаторів-республіканців. Про це Голосу Америки повідомили представники офісів сенаторів, які були авторами цих документів.

Помічники сенаторів також уточнюють, що розгляд цих резолюцій не був занесений в протокол голосування, відтак точних даних про те, хто голосував "за", а хто "проти", немає.

В тексті кожної із цих резолюцій був заклик "засудити жорстоке вторгнення Володимира Путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії".

Авторами резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь та Пітер Велч. До них долучився також і незалежний сенатор Берні Сандерс. Останній традиційно перебуває у коаліції із демократами щодо багатьох законопроєктів.

"Якщо Путін відмовиться від своїх нечуваних спроб завоювати сусідню країну, війна закінчиться вже сьогодні. Вбивства можна зупинити прямо зараз, якби Путін віддав такий наказ. І ця проста істина прописана в моїй резолюції.

Вона закликає Володимира Путіна припинити вбивства та дотримуватись міжнародного права. Відведіть свої війська і припиніть атаки на Україну. І я, чесно кажучи, просто не знаю, як хтось у Сенаті США може заперечувати проти цих простих вимог. Зараз як ніколи в новітній історії вкрай важливо, щоб Сенат згуртувався у двопартійній манері та чітко дав зрозуміти, що ми виступаємо за демократію, а не за авторитаризм, що ми виступаємо за міжнародне право, а не за завоювання силою, і що ми підтримуємо Україну", - заявив Сандерс у залі засідань Сенату 5 березня.

Виступив на підтримку цих резолюцій також і лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер. У залі засідань Сенату він наголосив, що ці резолюції "підтверджують основні двопартійні засади", які мають підтримувати як демократи, так і республіканці.

"Що Сенат США підтримує демократію, що ми стоїмо з мужнім народом України, що ми виступаємо проти диктатора – жорстокого диктатора – Володимира Путіна та проти його воєнних злочинів. Історія має дуже чіткий урок: умиротворювати автократів – це все одно, що гасити вогонь бензином. У довгостроковій перспективі це тільки зробить автократію більш потужною, а громадян Америки поставить у небезпеку", - підсумував головний демократ у Сенаті.

Одним із опонентів резолюцій виступив очільник Комітету із Міжнародних відносин Сенату, республіканець Джим Ріш. Донедавна він був послідовним прихильником допомоги Україні.

"Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом. Особисто я повністю згоден із цією думкою [що викладена у резолюціях]. Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект. Якщо мій хороший друг, сенатор Сандерс вважає, що Володимир Путін подивиться це шоу по телебаченню і раптом скаже: "Вони ухвалили резолюцію про те, що я повинен забратися з України. Тепер, мабуть, я зберу речі і піду", то він обманює себе, якщо думає, що це хоч якось вплине на Путіна", - пояснив позицію своєї партії сенатор-республіканець Ріш.

Очільник Комітету з міжнародних відносин також наголосив, що у ці дні тривають напружені перемовини між Україною, США, Європою та Росією. За його словами, необережні кроки, такі як ухвалення цих резолюцій, можуть негативно вплинути на крихкий процес. Він також додав, що "багато людей були засмучені”, коли пробачили запальну розмову президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським минулої п’ятниці 28-го лютого.

"Всі хочуть одного результату, це миру в Україні. Але є лише одна людина на цій планеті, яка може це зробити, це Дональд Трамп. Він пообіцяв, що зробить це на виборах. І він робить дуже значні кроки в цьому напрямку. А нинішні резолюції не сприяють роботі щодо вирішення проблеми. Ви можете думати, що знаєте, що відбувається, але я можу гарантувати вам з абсолютною впевненістю, що ви не знаєте, що відбувається. Що стосується переговорів, то що ви бачите, є лише вершиною айсберга", - підсумував республіканець Джим Ріш.

Нагадаємо, того ж дня, в середу, 5-го березня, держсекретар США Марко Рубіо сказав у інтерв'ю ведучому Fox News Шону Генніті, що президент США Дональд Трамп розглядає війну Росії в Україні як "затяжний конфлікт, який зайшов у глухий кут" і вважає, що його потрібно зупинити.

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