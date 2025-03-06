Рубіо назвав війну Росії в Україні "проксі-війною між двома ядерними силами" - США та РФ

Президент США Дональд Трамп розглядає війну Росії в Україні як "затяжний конфлікт, який зайшов у глухий кут" і вважає, що його потрібно зупинити. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у своєму інтерв'ю ведучому мережі Fox News Шону Генніті 5 березня.

Рубіо поділився своїми оцінками, назвавши вторгнення "проксі-війною". “Чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і їй потрібно покласти край. І ні в кого немає ідеї чи плану довести це до кінця”, - сказав він.

На думку держсекретаря, попередній план Києва та його союзників, включно з прихильниками України серед американських законодавців та "тими, з ким ви спілкуєтесь в інших країнах", полягав у тому, щоб "давати їм стільки, скільки їм потрібно так довго, як їм це потрібно". "Це - не стратегія", - каже Рубіо.

План президента Трампа, каже Рубіо, полягає у тому, щоб, залучивши обидві сторони, зрозуміти готовність як Росії, так і України укласти мирну угоду. Також саме з цієї позиції, на думку Рубіо, потрібно розглядати суперечку, яка сталася 28 лютого у Білому домі в присутності преси між президентом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом з одного боку й президентом України Володимиром Зеленським з іншого боку.

“Ми просили українців не саботувати це. Коли віцепрезидент зазначив, що для вирішення подібних речей знадобиться дипломатія, президент Зеленський, на жаль, прийняв рішення кинути виклик віцепрезиденту та почати сумніватися, чи можлива дипломатія; по суті, саботувати та підривати план президента”, - пояснив Рубіо.

Держсекретар привітав зміну позиції Зеленського, висловлену у дописі в мережі Х, де він виявив готовність якнайшвидше розпочати мирні переговори та “працювати під сильним лідерством Президента Трампа” задля досягнення угоди.

Він також наголосив, що Трамп є “єдиною людиною” на планеті, яка може покласти край війні в Україні, водночас наголосивши, що мир потребуватиме поступок як з боку Росії, так і України.

“Це вимагатиме поступок з обох сторін, але ми маємо залучити їх обох до (переговорного) столу. Українці там, очевидно, мають бути. Це їхня країна. За цим столом мають бути росіяни. І тільки президент Трамп може зробити це можливим. Це була мета, це залишається метою, і це те, на чому ми зараз зосереджені”, - заявив держсекретар.

Рубіо визнав, що мати справу з росіянами буде непросто, втім наголосив на необхідності залучити їх до переговорів, й додав, що для цього необхідна також згода України взяти участь у таких переговорах.

“Подивіться, зрештою, в українців будуть свої вимоги, у росіян – свої. Ми повинні побачити, наскільки вони віддалені один від одного, - сказав він. – Ось тут і вступає в дію важка робота дипломатії, коли вам потрібно з’ясувати, як подолати цю різницю”.

“Але ми маємо розпочати цей процес, і ви можете зробити це лише за умови бажання обох сторін. – додав Рубіо. - Ми не могли цього зробити, якщо українці кажуть, що їм це нецікаво. Тепер це змінилося”, - підсумував держсекретар.

Кремль заявив 6 березня, що думка Рубіо про те, що війна Росії проти України є "проксі-війною" між Сполученими Штатами та Росією, відповідає позиції президента Росії Володимира Путіна. Також Москва висловила згоду із прагненням Вашингтона зупинити війну.