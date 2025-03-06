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Час-Time

Можливі переговори США-Україна наступного тижня в Ер-Ріяді. ЧАС-TIME

Можливі переговори США-Україна наступного тижня в Ер-Ріяді. ЧАС-TIME
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Можливі переговори США-Україна наступного тижня в Ер-Ріяді. ЧАС-TIME

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В ефірі Час-Time. Україна та США планують перемовини наступного тижня у Саудівській Аравії. Цю інформацію підтвердив спеціальний представник президента США Стів Віткофф. Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та США Піт Геґсет під час зустрічі у Пентагоні обговорюють зокрема питання обміну розвідувальними даними. Екстерна зустріч Європейських лідерів в Брюсселі – підсумки. Білий дім заперечив повідомлення про буцімто позбавлення 240 000 українців легального статусу у США. Нова політика на мита завдає шкоди малому бізнесу в США. Українські страви тепер можна спробувати в Голлівуді.

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