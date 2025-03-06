"Не буде просування, поки не буде підписано документ" - спецпредставник США Келлог про угоду щодо надр

Угода про корисні копалини між Україною та США передбачає партнерство, яке "може стати основою архітектури безпеки для України в майбутньому", і без її підписання "не буде просування вперед". Про це заявив спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог у четвер, 6 березня, під час дискусії в Раді з зовнішніх відносин (Council on Foreign Relations).

"Причина, з якої він(президент України Володимир Зеленський, - ред.) прийшов до Білого дому, полягала в тому, аби підписати документ, у якому йшлося, що ми рухаємося вперед. Його не підписано. Я хочу сказати, і моє особисте переконання полягає в тому, що не буде просування, поки не буде підписано документ. Крапка", - сказав Келлог.

Він додав, що українська сторона мала можливість підписати угоду під час візиту Келлога в Україну, а також минулого тижня, але не зробила цього.

Щодо того, що Володимир Зеленський після зустрічі в Овальному кабінеті неодноразово пропонував підписати угоду, Келлог відповів:

"Є різниця між тим, аби запропонувати це зробити і виконанням".

"Як тільки ви підписуєте документ, ви хочете рухатися вперед, - сказав Келлог. - Я думаю, ми бачили занадто багато починань і промахів, поки ми просуваємося в цьому питанні. Я думаю, що частина проблеми полягає в тому, наскільки серйозне є налаштування на мирні обговорення".

Він наголосив, що "угода про критичні корисні копалини, в певному сенсі, є механізмом, за допомогою якого американський платник податків може розпочати відновлення від дорогого фінансового забезпечення цієї війни".

"Однак у ширшому плані ця важлива пропозиція угоди про корисні копалини також пропонує угоду про партнерство між США та Україною, яка може стати основою архітектури безпеки для України в майбутньому. Якщо США мають прямі економічні інтереси в Україні, тоді США мають прямі інвестовані інтереси також для захисту своїх економічних інтересів, що, по суті, служить фактичною гарантією, гарантією безпеки для України", - сказав Келлог.

Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп визначив пріоритетом США забезпечення миру для обох сторін у війні Росії проти України, не розглядаючи цю війну як перемогу однієї сторони над іншою, і саме ця розбіжність проявилася публічно під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Трамп підвищив пріоритет Сполучених Штатів до забезпечення миру для обох сторін, не розглядаючи цю війну як перемогу однієї сторони над іншою - такий підхід лише втягне Америку в нескінченну проксі-війну на шкоду нашим власним інтересам національної безпеки", - сказав Келлог.

Він зазначив, що президент Трамп взаємодіє з президентом РФ Володимиром Путіним, а також з президентом Зеленським, адже з попередніх зусиль США "засвоїли, що неможливо уникнути розмов як із опонентами, так і з друзями".

Келлог процитував слова Трампа про те, що той хоче, аби всі "припинили помирати", заявивши, що це є не лише "публічною відданістю миру та зобов’язанням утримати нашу націю від нескінченної війни", але й "проактивним сигналом про те, що Сполучені Штати виступатимуть позитивною силою у вирішенні цього конфлікту".

"Ми бачили саме такий підхід до цієї війни під час нещодавньої зустрічі в Овальному кабінеті між президентами Трампом і Зеленським минулої п’ятниці", - сказав Келлог.

Він сказав, що тоді стояв поруч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо.

"Сталося те, що два лідери держав прийшли на зустріч із цілями, які очевидно не збігалися одна з одною, і ця розбіжність між цілями обох адміністрацій проявилася публічно".

Він сказав, що Володимир Зеленський "підійшов до цієї взаємодії з президентом Трампом як до спроби підписати угоду про співпрацю зі США, про триваюче фінансування України, щоб дати Україні перевагу над Росією".

"Президент Зеленський, очевидно хотів, щоб президент Трамп і Сполучені Штати публічно стали проти Росії. Це перекреслило б роль об’єктивного співрозмовника. Однак президент Трамп не розглядав ситуацію як спробу однієї зі сторін отримати перевагу над іншою, а був натомість зосереджений на мирі...", - сказав Келлог.

Дивіться також: