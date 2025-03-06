Білий дім заперечив повідомлення про буцімто позбавлення 240 000 українців легального статусу у США

"Неправдивою новиною" (fake news) назвала речниця Білого дому Керолайн Левітт статтю Reuters, де йшлося про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа, буцімто, планує відкликати статус тимчасового захисту майже для 240 000 українців, які втікли до США.

"Жодного рішення не було прийнято на теперішній час", - написала Левітт у соцмережі Х. Вона засудила Reuters за використання "анонімних джерел, які не знають, про що говорять".

Раніше 6 березня Reuters повідомив із посиланням на високопосадовця уряду США та інших трьох джерел, що адміністрація Трампа планує починаючи з квітня позбавити захисту від депортацій українців, які отримали тимчасовий прихисток у США.