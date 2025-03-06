Лідери ЄС реагують на пропозицію Макрона поширити французьку ядерну парасольку у Європі для стримування Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа не повинна "відмовлятися" від участі США в ядерному стримуванні.

Як повідомляв Голос Америки, президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації 5 березня знову наголосив на готовності Парижа поширити французьку ядерну парасольку на європейських партнерів задля стримування Росії й на заміну американському ядерному стримуванню в Європі. "Я хочу вірити, що Сполучені Штати підтримають нас. Але ми повинні бути готові, якщо це не так", - сказав президент Франції.

Відповідаючи на прохання прокоментувати пропозицію Макрона, Шольц сказав: "Те, що ми маємо з погляду ядерної участі (США - ред.)... я не думаю, що від цього слід відмовлятися".

Також Шольц також застеріг від будь-якого "продиктованого миру" в Україні: "Дуже важливо, щоб ми переконалися, що Україні не доведеться приймати продиктований мир, а що це буде справедливий і чесний мир, який гарантує (Україні) суверенітет і незалежність".

Натомість президент Литви Гітанас Науседа 6 березня перед самітом ЄС заявив, що розширення ядерного захисту Франції у країнах Європи крок слугуватиме "серйозним стримуванням" для Росії. "Я думаю, що це дуже цікава ідея", - сказав Науседа.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цього ж дня зазначив, що до французької пропозиції слід поставитися серйозно.

Водночас Туск та інші європейські лідери висловили прихильність тому, щоб зберегти союз з Вашингтоном й залучити США до подальшої допомоги Україні, а також до будь-якої післявоєнної миротворчої місії в країні.

Зокрема Туск заявив 6 березня, що попри те, що США стали "більш вимогливим" партнером, альянс з Вашингтоном має бути абсолютним пріоритетом для Європи. Він також висловив впевненість, що допомога США Україні, включно з наданням розвідданих, продовжиться.

Таку ж думку висловив прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс, зазначивши 6 березня, що США повинні стати частиною будь-яких гарантій безпеки для України.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у четвер назвав "загрозою" слова Макрона і заявив, що президент Франції буцімто "готується до використання ядерної зброї проти Росії" - хоча безпосередньо про це у виступі Макрона не було сказано.