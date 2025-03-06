Європейські лідери на саміті в Брюсселі консолідують допомогу Україні, обговорюють власну безпеку

Європейські країни намагаються швидко зміцнити свою оборону та консолідувати підтримку Києва на надзвичайному саміті в Брюсселі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком саміту 6 березня наголосила на тому, що для європейської безпеки настав вирішальний час і додала, що "Україна є частиною європейської родини".

"Зараз дуже важливий час, щоб показати, що ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно", - заявила посадовиця.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню сповістив 6 березня, що Франція передає дані військової розвідки Україні, після заяв директора ЦРУ Джона Реткліффа 5 березня про те, що Вашингтон призупинив надання розвідданих Києву.

“Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями, - сказав Лекорню у розмові з французьким радіо France Inter. – Ми передаємо це українцям”.

Тим часом прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сьоре заявив у промові в парламенті 6 березня, що Осло має суттєво збільшити допомогу Україні. З цим закликом також погодилася норвезька консервативна опозиція.

“Я хочу запропонувати іншим партіям у парламенті зустрітися сьогодні вдень, щоб обговорити та узгодити значне збільшення програми Нансена для України цього року”, — зазначив Стьоре.

“Ми організуємо нашу розширену підтримку так, щоб вона якнайшвидше забезпечила якомога більшу бойову потужність”, — пояснив прем’єр-міністр, додавши, що уряд також планує подальше посилення норвезьких Збройних сил.

Програма Нансена — це норвезька програма допомоги Україні, названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена.

Торік парламент країни ухвалив витрати у 35 мільярдів норвезьких крон (3,22 мільярда доларів) на військову та цивільну підтримку України протягом 2025 року.

Наразі загальна сума, яку Норвегія планує витратити на підтримку України з 2023 по 2030 рік становить до 155 мільярдів крон.

Своєю чергою джерело в Міністерстві оборони Туреччини повідомило 6 березня, що Туреччина, яка є членом НАТО, буде готова розгорнути свої війська в Україні в рамках ширшої миротворчої місії, якщо це буде необхідно.

“Питання участі у місії... буде розглянуто з усіма відповідними сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності та миру”, - заявив неназваний посадовець турецького оборонного відомства, додавши, що жодних рішень допоки ухвалено не було.

Президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації 5 березня знову наголосив на готовності Парижа поширити французьку ядерну парасольку на європейських партнерів задля стримування Росії й на заміну американському ядерному стримуванню в Європі.

Президент Литви Гітанас Науседа 6 березня перед самітом ЄС заявив, що такий крок слугуватиме “серйозним стримуванням” для Росії.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск цього ж дня зазначив, що до французької пропозиції слід поставитися серйозно.

Втім канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосили на передчасності такого рішення.

Водночас Туск та інші європейські лідери висловили прихильність тому, щоб зберегти союз з Вашингтоном й залучити США до подальшої допомоги Україні, а також до будь-якої післявоєнної миротворчої місії в країні.

Зокрема Туск заявив 6 березня, що попри те, що США стали “більш вимогливим” партнером, альянс з Вашингтоном має бути абсолютним пріоритетом для Європи. Він також висловив впевненість, що допомога США Україні, включно з наданням розвідданих, продовжиться.

Подібно президент Макрон заявив 5 березня, що хоче вірити у те, що США залишаться на боці Європи.

Подібну думку висловив прем’єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс, зазначивши 6 березня, що США повинні стати частиною будь-яких гарантій безпеки для України.

У статті використано матеріали агентств Reuters та AFP.