Геґсет: "Трамп пильно стежить за тим, що говорять українці щодо прихильності мирному процесу"

Призупинення військової допомоги США Україні є тимчасовим і це - "пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру".

Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет під час зустрічі у Пентагоні із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

"Президент (Трамп) дуже пильно стежить за тим, що саме говорять і роблять українці щодо прихильності цьому мирному процесу, і нас дуже заохочують ті ознаки, які ми бачимо, - сказав Геґсет. - Зрештою, він (Трамп) прийме рішення, але поки це пауза".

"Наші країни працюватимуть разом, щоб забезпечити тривалий мир в Україні", - сказав глава Пентагону про зустріч із британським колегою.

Геґсет також підкреслив, що США вітають пропозиції Великої Британії та Франції допомогти Україні підтримувати мир: "Посадімо обидві сторони до столу. Візьмімо зобов’язання щодо миру, і це те, що президент Трамп активно робить, як з росіянами, так і з Володимиром Путіним, а також з українцями та (Володимиром) Зеленським. Отже, щоб підтримувати тривалий мир, у цьому є аспект безпеки. Велика Британія та Франція пообіцяли разом з іншими стати головною частиною цього. Будуть інші аспекти, які є частиною подальших умов переговорів".

Геґсет зауважив, що "президент (США Дональд Трамп) був обраний, щоб принести мир у цьому конфлікті, і він працює з обома сторонами так, як може тільки президент Трамп,.. і сьогодні ми ближчі (до миру), ніж коли-небудь, завдяки його лідерству".

Водночас британський міністр оборони Гілі відзначив, що Україна готова підписати угоду зі США.

"Вони готові до припинення вогню. Вони хочуть гарантій і безпеки, яких ми повинні дотримуватися, щоб гарантувати, що вони знову не зіткнуться з російським вторгненням і російською агресією. Але вони, як і ми, готові працювати, щоб максимально використати цю унікальну можливість, яку ми зараз маємо, і це відповідальність на всіх нас, і це дуже чітко видно від нашого прем’єр-міністра, це ясно від президента (Трампа), це зрозуміло і від президента (Володимира) Зеленського", - сказав глава британського оборонного відомства.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Вашингтон призупинив свою військову підтримку України - озброєнням та розвідданими.

Як повідомляв Голос Америки, нині спеціальний представник Білого дому в Україні Кіт Келлог визнав серйозний вплив цього рішення на дії Києва, але сказав, що "це було однією з причин, чому це було зроблено".

Келлог також заявив, що угода про корисні копалини між Україною та США передбачає партнерство, яке "може стати основою архітектури безпеки для України в майбутньому", і без її підписання "не буде просування вперед".