Рютте "обережно оптимістичний" щодо обговорень між США та Україною

Генсек НАТО Марк Рютте висловив "обережний оптимізм" щодо діалогу між США та Україною.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі із президентом Польщі Анджеєм Дудою, який у своєму виступі закликав Київ "відновити відносини" із Вашингтоном.

Відносини між США та Україною

Рютте сказав: "Я дуже вітаю те, що Сполучені Штати та Україна, поки ми розмовляємо, обговорюють, як рухатися вперед і як вирішити деякі наявні труднощі, ґрунтуючись на листі, твіті та подальшому листі від президента Зеленського у вівторок цього тижня".

"Я обережно оптимістичний, що це призведе до хороших результатів... (і) все може рухатися вперед у позитивному сенсі", - сказав Рютте, зауваживши, що це його припущення.

Генсек Альянсу вказав, що "важливо, щоб Україна була в позиції сили, особливо під час мирних переговорів, у якій би формі вони не проходили, коли вони почнуться, тому підтримку потрібно продовжувати".

Нагадаємо, Вашингтон призупинив свою військову підтримку України - озброєнням та розвідданими. Нині спеціальний представник Білого дому в Україні Кіт Келлог визнав серйозний вплив цього рішення на дії Києва, але сказав, що "це було однією з причин, чому це було зроблено".

Келлог також заявив, що угода про корисні копалини між Україною та США передбачає партнерство, яке "може стати основою архітектури безпеки для України в майбутньому", і без її підписання "не буде просування вперед".

На пресконференції у Брюсселі Дуда закликав Київ і Вашингтон досягти угоди, адже це, на його думку, зробить Україну "стратегічно важливою" для США.

Польський президент заявив: "Закликаємо створити умови, які дозволять відбудувати Україну та зберегти мир. Для цього нам потрібна трансатлантична співпраця. Сподіваємося, що з глухого кута у відносинах між лідерами США та України буде виведено. Я неодноразово закликав (президента України) Володимира Зеленського відновити ці відносини. Ми вважаємо, що нам потрібно шукати порозуміння".

Трансатлантичне партнерство і витрати на оборону

Також на пресконференції Рютте відзначив, що "зараз непевні часи, і я знаю, що дехто може бути стурбований майбутнім НАТО".

"Трансатлантичні відносини та трансатлантичне партнерство залишаються основою нашого Альянсу, - сказав Рютте. - Президент (Дональд) Трамп чітко заявив про прихильність США та його особисту прихильність НАТО, а також чітко заявив про очікування, що ми в Європі повинні зробити більше щодо витрат на оборону – і тут, знову ж таки, Польща лідирує".

У своїй промові Дуда наголосив на важливості для європейських країн збільшувати витрати на оборону: "Одне можна сказати абсолютно точно, пані та панове, якщо весь НАТО не збільшить витрати на оборону, то, на жаль, але, можливо, (президент Росії) Володимир Путін захоче атакувати знову, тому що не буде достатньо стримувальних засобів. Річ у тому, що НАТО здатне створити достатній потенціал стримування, щоб не тільки Росія, але й щоб ніхто не атакував країни НАТО. Не тільки ті, які розташовані поблизу Росії".

Дуда повідомив, що подав Рютте письмовий запит, щоб на майбутньому саміті в Гаазі було порушене питання та було прийнято рішення про оборонні витрати у принаймні 3% ВВП держав Альянсу - "і не до 2030 року, а негайно".

"Не потрібно нікому пояснювати, ми про це говорили десятки разів. Виявилося, що Європа абсолютно не готова до загрози війни, - зазначив президент Польщі. - Коли потрібно було швидко передати Україні зброю, виявилося, що нам нічого передавати, що всіх боєприпасів, які є в європейської частини НАТО, вистачить буквально на кілька днів війни".

Нагадаємо, на необхідності збільшення безпекових витрат для європейських країн НАТО послідовно наполягають президент Трамп і генсек Рютте, а деякі країни, зокрема Литва та Естонія, вже оголосили, що витрачатимуть 5% свого ВВП на оборону.

Очільник Північноатлантичного альянсу окремо відзначив, що президенти Дуда і Трамп мають добрі взаємини: "Я вважаю, що це добре, що ми маємо досвідчених лідерів у Європі, які можуть легко підтримувати зв’язок з нашими колегами по той бік Атлантичного океану, в цьому випадку з президентом Трампом".

У статті використано матеріали Reuters