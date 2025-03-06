Близько двох десятків країн може приєднатись до коаліції на підтримку України

Близько двох десятків країн зацікавлені приєднатись до коаліції на підтримку України, посадовці Великої Британії повідомили BBC та Reuters. Йдеться про так звану “коаліцію охочих”.

За словами премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, проєкт очолюють Велика Британія і Франція. В рамках цього проєкту солдати з групи країн можуть бути направлені в Україну в якості миротворців. Однак, не кожна з країн коаліції буде готова надіслати миротворчі війська – деякі країни можуть надавати іншу підтримку.

Прем'єр-міністр Британії сказав, що буде вкрай важливо, щоб у разі, “якщо угода буде – ми захистили її”. Він наголосив, що це означає переконатись, що Україна буде в найсильнішій позиції.

Саме та здатність працювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими партнерами підтримує мир протягом 80 років

Стармер наголошує, що оборонний план має бути розроблений "спільно зі Сполученими Штатами” і що “саме та здатність працювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими партнерами підтримує мир протягом 80 років".

В повідомленнях у ЗМІ йдеться, зустріч офіційних осіб для обговорення надання гарантій безпеки після будь-якої мирної угоди відбулась вже у вівторок цього тижня.

Франція і Велика Британія є ініціаторами плану, представленого Кіром Стармером на саміті 18 лідерів Європи і Канади.

Росія називає створення такої коаліції неприпустимою. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що такий крок "не можна допустити". За його словами, це могло б означати “пряму, офіційну та негласну участь членів НАТО у війні проти Росії”.

Невідомо, які конкретно країни висловили на підтримку наданні підтримки, але Стармер наголошує, що “низка країн бажає зіграти свою роль”. Він також підкреслив, що проєкт знаходиться на ранній стадії.

Раніше, 2 березня Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України та наголосив на ключовій ролі Лондона у цій коаліції.

Як раніше повідомляв Голос Америки, європейські країни намагаються швидко зміцнити свою оборону та консолідувати підтримку Києва на надзвичайному саміті в Брюсселі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком саміту 6 березня наголосила на тому, що для європейської безпеки настав вирішальний час і додала, що "Україна є частиною європейської родини".

Дивіться також: Брифінг. Екстрені наради у Брюсселі. До чого готується Європа