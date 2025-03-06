Брифінг. Екстрені наради у Брюсселі. До чого готується Європа
Брифінг Голосу Америки. Очільники країн ЄС зібралися на екстрені наради у Брюсселі. Що готові зробити вони заради допомоги Україні і власної безпеки, хто може взяти на себе лідерство. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі обговорює план довгострокового миру у Вашингтоні. Рубіо, Келлогг і Волц говорять про майбутнє перемовин з Україною. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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