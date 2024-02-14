США та союзники зосереджені на наданні Україні більшої кількості артилерії, боєприпасів та ракет ППО - Остін

Через майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та союзники залишаються непохитними у своїй підтримці України, та попри сподівання Кремля ця підтримка партнерів Києва не згасне, запевнив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання Контактної групи з оборони України. Остін скасував візит до Брюсселя і проводив засідання відеозв’язком через стан здоров’я.

Америка продовжуватиме підтримувати принципову боротьбу України проти імперської агресії Путіна

"Країни цієї контактної групи майже через два роки все ще об’єднані спільною метою. Кремль продовжує робити ставку на те, що ми всі втратимо інтерес до України, а наша підтримка згасне. Я більш рішучий, ніж будь-коли, і я знаю, що ви, як і ця Контактна група, залишаєтеся рішучими, непохитними та твердими. Сполучені Штати продовжують стояти поряд з Україною, Америка продовжуватиме підтримувати принципову боротьбу України проти імперської агресії Путіна", - заявив Остін.

Відкриваючи засідання Контактної групи, в якій взяли участь понад 50 країн, міністр оборони США наголосив, що партнери України продовжують надсилати допомогу на поле бою та зосереджені на задоволенні як нагальних, так і довгострокових потреб Києва.

"Сьогодні ми разом працюватимемо над найближчими потребами України, включаючи її нагальну потребу в більшій кількості артилерії, боєприпасів і ракет ППО. І те, що ми називаємо коаліціями можливостей (коаліціями з надання того чи іншого виду обладнання – ред.), розвиваються і рухаються вперед. Вони працюють, щоб побудувати основи для майбутньої українського війська, яке стримуватиме та захищатиме від триваючої російської агресії. І ми продовжуватимемо адаптувати нашу підтримку до короткострокових і довгострокових вимог безпеки України", - запевнив очільник Пентагону.

Ллойд Остін наголосив на важливості роботи окремих довгострокових оборонних коаліцій, спрямованих на забезпечення конкретних бойових потужностей і можливостей, включно з наданням F-16 і тренуванням пілотів та створенням інтегрованої системи ППО України.

«Ви виконуєте справді важливе завдання. Це означає розбудову майбутньої української артилерії та забезпечення її достатньою кількістю боєприпасів. Це означає оснащення України винищувачами F-16 та інфраструктурою для їх використання. Це означає забезпечення того, щоб Україна мала інтегровану мережу протиповітряної оборони для захисту своїх цивільних осіб, міст і неба», - сказав Остін.

Остін наголосив, що жорстокість Кремля особливо проявляється у зимові місяці, коли "сили Путіна нахабно бомбардують міста України балістичними ракетами та іранськими безпілотниками".

"Вторгнення Кремля є прямим наступом на міжнародний порядок, здобутий після Другої світової війни, який засуджує агресію, захищає державний суверенітет і підтримує права людини. Отже, результат боротьби України з імперською агресією Путіна допоможе визначити глобальну безпеку на десятиліття. А для людей принципу та урядів, які мають сумління, стояти осторонь, поки Україна бореться за свої існування – не варіант. Україна не здасться, не здамось і ми", - підсумував Остін.

Це перше засідання Контактної групи, в якій бере участь новий Головнокомандувач України Олександр Сирський.

"Познайомив наших партнерів з генерал-полковником Олександром Сирським. Для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн як Головнокомандувача ЗСУ. Разом із Головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим розраховуємо на результативну зустріч. Ми зосередимося на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників і технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб", - написав у мережі Х міністр оборони України Рустем Умеров.

Зустрічі Контактної групи з питань оборони України та міністрів оборони НАТО відбуваються у критичний час. Україна відбивається від хвиль посилених російських безпілотників і ракетних атак, незважаючи на брак критичних боєприпасів, тоді як США не надсилають Україні військової допомоги з кінця грудня, коли закінчилося фінансування. Законодавці США ще не затвердили додаткову допомогу Києву.