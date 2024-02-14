Нідерланди приєднались до дронової коаліції на допомогу Україні

Нідерланди приєднались до ініціативи допомоги Україні в сфері технологій БПЛА та поставок дронів, повідомила міністерка оборони Нідерландів Кася Оллонгрен.

"Нам, звичайно, відомо, що дрони дуже важливі у цій війні, - заявила посадовиця. - Саме тому ми приєднуємося до дронової коаліції, яку Україна започаткувала разом з Латвією та іншими країнами, щоб наростити виробництво, використовувати останню технологію та надати Україні саме те, що необхідно".

Нідерланди вже беруть участь в поставках Києву F-16, артилерії, боєприпасів та систем протиповітряного захисту, нагадує Reuters.

Міжнародна контактна група з оборони України планує провести своє засідання 14 лютого. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолює групу, планує провести це засідання в режимі онлайн, повідомили в Пентагоні напередодні.

70-річний Остін мав вилетіти до Брюсселя у вівторок на особисте засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), а також на зустріч міністрів оборони країн НАТО. Але Пентагон скасував ці плани в понеділок і оголосив, що зустріч щодо України тепер відбудеться у віртуальному режимі.

Як повідомив журналістам прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, міністр оборони "наразі має намір брати участь у віртуальній UDCG".

Окрім Остіна, у віртуальній зустрічі щодо України також візьмуть участь голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, а також помічниця міністра оборони США Селест Волландер.

Також 14 лютого розпочинається дводенне засідання міністрів оборони країн НАТО.

В статті використано матеріали Reuters.