Міністр оборони США в лікарні, його обов'язки виконує заступниця

Американське міністерство оборони повідомило, що міністр оборони Ллойд Остін з неділі 11 лютого перебуває в лікарні.

Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що з 16:55 за вашингтонським часом у неділю обов’язки міністра передані заступниці міністра Кетлін Гікс.

“Заступниця міністра оборони перебрала діяльність та обов'язки. Про це повідомили голові об’єднаних штабів, Білому дому і Конгресу”, - сказано в заяві.

Вночі з неділі на понеділок Пентагон оприлюднив повідомлення Національного військового медичного центру Волтера Ріда, що охоронці привезли міністра для огляду з симптомами, які вказували на раптову проблему з сечовим міхуром, і що його взяли до відділення інтенсивної терапії для догляду і спостереження.

У повідомленні лікарів сказано при цьому вказано, що процес одужання міністра після хірургічної операції в грудні, пов’язаної з раніше виявленим раком, відбувається добре.

“Зараз не ясно, як довго міністр Остін залишатиметься в лікарні. Нема передбачень, що теперішня проблема з сечовим міхуром змінить його очікуване повне одужання. Прогноз щодо раку у нього залишається відмінним”, - сказано у лікарняному звіті.



Здоров’я 70-річного Ллойда Остіна опинилися під пильною увагою після того, як цієї зими стало відомо, що в грудні минулого року у нього виявили рак простати.

Міністр зазнав критики за те, що спочатку не повідомляв про хворобу, про яку стало відомо вже після здійсненої 22 грудня хірургічної операції, коли він 1 січня знову опинився у лікарні через ускладнення.

Згодом Ллойд Остін повернувся до виконання обов’язків і певний працював вдома на тлі повідомлень, що затримки з інформуванням президента й інших керівників США про стан здоров’я міністра підштовхнули перегляд урядових правил і стали причиною внутрішніх перевірок.

1 лютого Ллойд Остін сказав агенції Associated Press, що, коли він дізнався про свій рак, то спершу намагався тримати це при собі.

“Я хочу дуже чітко заявити: Ми повелися з цим неправильно. Я повівся з цим неправильно. Я мав сказати президентові про мій діагноз раку. Я також мав повідомити це своїй команді і американській громадськості. І я беру на себе повну відповідальність”, - сказав міністр агентству.

Президент США Джо Байден критикував ту ситуацію, але висловлював впевненість у роботі міністра.

Ллойд Остін, генерал американської армії у відставці, склав присягу на посаді міністра оборони 22 січня 2021 року.